Bourges : Un chef papou offre une de ses parures pour nous sensibiliser à la déforestation

Une manière pour ce chef traditionnel d'attirer l'attention des occidentaux sur la déforestation en Papouasie Nouvelle-Guinée, déforestation qui favorise le réchauffement climatique. La mairie de Bourges profite de l'occasion pour renforcer sa charte environnementale.

Mundiya Kepanga et Sébastien Minchin, conservateur du muséum de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Un cadeau qui nous rappelle à nos responsabilités en matière environnementale. Mundiya Kepanga est devenu l'ambassadeur des forêts primaires : l'équivalent en surface de l'Angleterre disparaît chaque année. La remise de cette parure nous rappelle que pourtant, l'homme n'est rien sans la forêt : " Cette parure est composée d'une coiffe avec les propres cheveux de Mundiya " décrit Sébastien Minchin, conservateur du muséum de Bourges. " La tunique arbore des plumes d'oiseau, des bouts d'écorce, des perles et même des coquillages. Des éléments naturels qui nous rappellent notre lien très fort avec la planète. Ce don est donc un acte important pour lui puisque c'est en quelque sorte une partie de sa personne qu'il nous offre. Il veut nous rappeler que nous sommes les frères des arbres, que nous sommes tous sur la même planète et qu'il n'y en aura pas de rechange. J'ai rencontré pour la première fois Mundiya à Rouen en 2012, puis en 2015 à la Cop 21 pour évoquer l'impact du réchauffement climatique sur les peuples autochtones. "

Mundiya Kepanga entouré des élues de la mairie de Bourges, les femmes cheffes comme il les décrit, accompagnés de Sébastien Minchin, conservateur du muséum de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Ce bois exotique, souvent pillé en Papouasie Nouvelle-Guinée est consommé notamment en Europe et la forêt primaire laisse place à des cultures pour l'huile de palme : " Le dérèglement climatique n'est pas lié à une seule région " explique Catherine Menguy, adjointe au maire de Bourges. " On a tous une responsabilité par notre comportement. Or les arbres sont essentiels dans le cycle de l'eau et du carbone. On l'a oublié un peu trop dans notre modèle occidental, ce qu'on appelle le progrès qui consiste à ponctionner dans des ressources naturelles qu'on pensait illimitées alors que ce n'est évidemment pas le cas."

Catherine Menguy, adjointe au maire de Bourges, a signé une charte environnementale plus contraignante pour la ville. © Radio France - Michel Benoit

Bourges compte 26.000 arbres sur son domaine public, des arbres qui souffrent également chez nous : " Trois ans de sécheresse, c'est dans nos villes et dans nos forêts, 30 % de mortalité en plus des arbres. Pour l'instant, on n'a pas encore la solution. On ne fait que des plantations expérimentales pour cerner les essences les plus résistantes à la sécheresse. Sur Bourges, on replante notamment des magnolias mais on a un souci, c'est notre sous-sol qui est très calcaire. " Bientôt, la ville va lancer un recensement des arbres remarquables des jardins privés, afin de mieux les protéger.