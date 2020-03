Bourges : une gourde chinoise pourrait atteindre deux millions d'euros aux enchères

On s'attend à une enchère record ce samedi matin à l'hôtel des ventes de Bourges : entre un et deux millions d'euros pour une gourde chinoise du XVIIIéme siècle. La mise à prix débutera à 700.000 euros. Jamais, un objet d'une telle valeur n'a encore été adjugé dans la préfecture du Cher.

Cette gourde en porcelaine est mise en vente par les héritiers d'une famille parisienne. Des héritiers qui n'auraient jamais imaginé une telle somme pour cette porcelaine d'à peine cinquante centimètres de haut : " Ils se doutaient que cet objet avait une certaine valeur, mais autant, ils ne l'imaginaient pas une seconde et son tombés de l'armoire lorsque l'experte a annoncé la couleur " explique Me Olivier Clair, commissaire priseur à Bourges.

Le décor de cette gourde est particulièrement délicat. © Radio France - Michel Benoit

Si on atteint une somme aussi élevée, c'est tout simplement grâce à la provenance de cette gourde. Aucun document n'en atteste, mais elle a sans doute appartenu à l'empereur Quianlong au XVIII éme siècle puisqu'un dragon avec des pattes à cinq griffes y est représenté. Une allégorie impériale pour une oeuvre d'une très grande finesse en porcelaine blanche et bleue : " Si on se rapporte aux fours du XVIIIéme, c'est une prouesse, détaille Me Olivier Clair. Peut-être pas forcément par la taille, mais en tout cas dans la précision du décor : ce dragon est très délicat, magnifique, digne d'un empereur."

Me Olivier Clair, commissaire priseur à Bourges - Olivier Clair

Ces gourdes impériales étaient fabriquées par paire : l'autre exemplaire a été vendu un peu plus de 4 millions d'euros en Angleterre il y a treize ans, mais celui-ci ne devrait pas dépasser les deux millions car le marché a baissé depuis. Des amateurs, cependant existent toujours : " Cette gourde intéresse des grands collectionneurs chinois puisque cet objet est directement rattaché à l'empire. On ignore cependant comment précisément cette gourde est arrivée en France, dans cette famille originaire de Charente, montée à Paris où elle a eu des responsabilités politiques ou économiques importantes. " Des enchères qui se feront en grande partie par téléphone. Cette gourde sera visible à partir de 9H00 ce samedi matin à l'hôtel des ventes, 11 rue Fulton à Bourges. La vente aux enchères démarrera à 11H00.