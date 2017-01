Bourges : Une petite soeur pour Mona Lisa !

Un artiste peintre Berruyer s'est lancé un challenge : copier ni plus ni moins que la Joconde de Léonard de Vinci. Trois ans et demi après le premier coup de pinceau, l'oeuvre est bien avancée.

Raymond Cutajar peint depuis son plus jeune âge et a obtenu plusieurs prix nationaux. Il a régulièrement exposé en France et même à l'étranger. Cet ancien du CNRS, aujourd'hui retraité, veut par cette réplique de la Joconde, attirer l'attention sur sa propre peinture. Le plus difficile dans cette copie ? Evidemment, le regard et le sourire de Mona Lisa.

Et vous, vous en pensez quoi ? © Radio France - Michel Benoit

Et le résultat est probant, même si Raymond Cutajar n'avait jamais expérimenté cette technique de glacis (le sfumato) qu'utilisait Léonard de Vinci. L'élève voulait se jauger par rapport au maître. Il reste quelques détails à peaufiner. L'artiste berruyer espère avoir terminé dans quelques mois. Le tableau est environ trois centimètres plus large que l'original de Léonard de Vinci. Raymond Cutajar aura passé quatre ans auprès de Mona Lisa. "Elle me sourit tous les jours, et c'est beau" s'enthousiasme le peintre . L'artiste espère pouvoir exposer sa Joconde au Clos Lucé, là où Léonard a terminé sa vie le 2 mai 1519. Ou pourquoi pas dans un musée de Bourges. Il évalue sa copie à environ 100.000 euros.