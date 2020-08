Bourges : une PME fabrique un crochet anti Covid

C'est une idée d'un agent Enedis de Tours. Mis au point en interne, ce crochet a ensuite été amélioré et mis en production par une société de Bourges, spécialisée en plasturgie et caoutchouc : standard Gum. Ce crochet mesure une bonne dizaine de centimètres. On peut le glisser dans sa poche et donc l'avoir toujours sur soi : " Vous arrivez au travail, vous avez un digicode à passer, une porte à ouvrir, puis celle de votre bureau éventuellement, précise Guillaume Fremondeau, directeur territorial chez Enedis. Dans la journée, vous allez au toilettes, vous ouvrez ou fermez peut-être les fenêtres. Ce crochet permet d'aborder toutes ces situations et donc de faire barrière à la contagion du Covid, puisque votre main ne saisit plus la poignée. On est parti de l'idée d'un agent grâce à nos imprimantes 3D et on l'a améliorée. On a ajouté des ergots pour taper les touches du digicode, et placé une garde pour protéger davantage la main."

Pascal Lobry, directeur commercial chez Standard Gum à Bourges et Guillaume Frémondeau, directeur territorial Enedis - Enedis

Standard Gum, une PME d'une quarantaine de personnes à Bourges a fabriqué le moule et lancé la série de 2.000 crochets, dans un matériau plastique résistant : " _La forme au niveau du moule est assez complexe parce qu'il y a pas mal de choses sur ce crochet, mais ce n'était pas une difficulté pour nos bureaux d'études, précise Pascal Lobry, directeur commercial chez Standard Gum . On utilise un matériau plastique qu'on connaît bien, très robuste. On est connu pour notre réactivité. Ce genre de projet tombe à pic et on est très satisfait même s'il en faudrait plus. Cela reste une petite quantité. C'est un produit durable. On espère que cela va essaimer sur d'autres régions." _Chaque crochet revient à environ 1,5 euro (hors coût de fabrication du moule) . L'idée est remontée chez Enedis à Paris pour une éventuelle diffusion nationale.