Bourges : vous voulez un autographe d'Henri IV ou de Richelieu ?

Une vente aux enchères insolite à l'hôtel des ventes de Bourges ce vendredi : des autographes de personnages célèbres. Cette collection appartenait à un géologue, préhistorien, directeur de recherche au CNRS (Jean Chavaillon) qui est décédé.

Les plus anciennes de ces signatures remontent au 16éme siècle : des rois de France, mais aussi des écrivains. Il est assez rare qu'environ 200 documents signés par des personnalités historiques soient ainsi rassemblés dans une vente aux enchères. Certaines personnalités sont très recherchées par les collectionneurs : Napoléon-Bonaparte évidemment, mais aussi Marie-Antoinette, beaucoup plus cotée que son mari Louis XVI. La reine, il est vrai, a beaucoup plus défrayé la chronique que son débonnaire de mari. Leur signature peut atteindre plusieurs milliers d'euros.

Jean-Louis Beauvais, l'expert qui a estimé les pièces de cette vente aux enchères. © Radio France - Michel Benoit

Victor Hugo, Jules Verne, Emile Zola, beaucoup d'écrivains, mais aussi des rois de France figurent dans cette vente. Un autographe de Louis XIV alors âgé de 5 ans..., juste après la mort de Louis XIII... mais attention, on n'est pas tout à fait sûr que c'est bien la signature de Louis XIV, et le doute existe très souvent pour les monarques. Ils signaient généralement de leur prénom, mais leurs secrétaires le faisaient parfois à leur place. Il s'agit le plus souvent d'actes administratifs ou d'attributions de privilèges. Comme ce paraphe de Marie Leszczynska, l'épouse de Louis XV qui attribue un droit de chaise à une personne de la cour. Ce document est estimé 500 euros. D'autres sont plus abordables : quelques dizaines d'euros seulement. La vente débute à 14H00 , à l'hôtel des ventes de Bourges, 11 rue Fulton... (le matin des 10H00, ce sont les livres anciens de ce collectionneur qui seront dispersés).