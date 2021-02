Bourgoin-Jallieu : deux sœurs accouchent de deux garçons à un jour d'intervalle, dans la même maternité

Une belle histoire a eu lieu à la maternité de la clinique Saint Vincent de Paul de Bourgoin-Jallieu cette semaine. Deux sœurs, Coralie et Ophélie, ont accouché à un jour d'intervalle de deux magnifiques garçons. Très proches dans la vie, elles ont vécu d'autant plus intensément ce moment unique.

Coralie et Ophélie avec leurs bébés dans les bras, entourées de leurs conjoints

C'est la maternité de la clinique privée Saint Vincent de Paul, à Bourgoin-Jallieu, qui a révélé l'information sur son Facebook.

Deux sœurs, Coralie, 27 ans, et Ophélie, 24 ans, ont accouché presque en même temps, dans la même maternité, à 24 heures d'intervalle, de deux garçons.

Alessio et Ayden

Ophélie a mis au monde, le 8 février, Alessio, son premier enfant. Puis, Coralie a donné le jour, le lendemain, le 9 février, à Ayden, son premier enfant, également. Tout s'est bien passé. Malgré la crise sanitaire, les papas ont pu assister à la naissance de leurs enfants mais la famille n'a pas été autorisée à visiter les mamans à la maternité.

Surprise

Qu'à cela ne tienne, avant de rentrer chez elles, les deux jeunes mamans ont eu droit à une belle surprise. Lors de l'atelier au cours duquel, traditionnellement, les parents reçoivent les derniers conseils, avant le retour à la maison, de la part des soignants, le personnel avait apporté un beau gâteau pour fêter ces deux naissances presque jumelles. L'occasion aussi de célébrer l'anniversaire de Coralie, qui, deux jours après la naissance d'Ayden, fêtait donc ses 27 ans !

Emotion

Une petite réception pleine d'émotion pour les deux sœurs et leurs conjoints. Ayden et Alessio vont sans doute être élevés comme deux frères, vu les liens qui unissent leurs mamans. On leur souhaite donc tout le bonheur du monde !