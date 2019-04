Bourgoin-Jallieu : les retraités testent la réalité virtuelle

Nager avec les dauphins à plus de 80 ans, c'est possible. C'est ce qu'ont fait 17 retraités à la résidence des Girandières à Bourgoin-Jallieu (Isère) grâce à des casques de réalité virtuelle. Une activité particulièrement adaptée aux capacités motrices et cognitives des seniors.

Bourgoin-Jallieu, France

La réalité virtuelle ce n'est pas qu'un truc de jeunes geeks. Les pensionnaires de la résidence pour seniors des Girandières à Bourgoin-Jallieu (Isère) ont participé gratuitement à une séance d'essai mercredi 17 avril. Casque sur les yeux, ils ont pu nager avec les dauphins de la mer Rouge.

La séance est encadrée par Robin Metgy, cocréateur de l'entreprise Lumeen qui fournit les casques © Radio France - Nicolas Joly

S'évader sans bouger

"Je n'ai pas pris mon maillot de bain, apportez-moi mes palmes et mon tuba", lance Marie, tandis que Bernard fait mine de nager la brasse. Les autres résidents les regardent d'un œil amusé. Grâce à leurs casques de réalité virtuelle qui leur couvrent les yeux, ils flottent au milieu de la mer Rouge et voient passer des bancs de dauphins sous leurs pieds. "C'est comme si on y était. Celui-là est énorme, il va venir me chatouiller les doigts de pieds", s'exclame Juliette.

Une fois le casque sur les yeux, les résidents ne voient que l'eau et les dauphins © Radio France - Nicolas Joly

La technique est simple, le casque montre une vidéo et répond aux mouvements de son porteur. On ne se déplace pas, mais il suffit de tourner la tête pour suivre les déplacements des dauphins. Certains résidents découvrent ainsi un nouveau monde. Pour d'autres comme Bernard cela fait remonter des souvenirs à la surface : "ça me rappelle quand je suis allé aux États-Unis. J'en avais vu à Miami. On peut les caresser, ils ne sont pas craintifs", dit-il en tendant le bras en avant.

Une expérience d'interactivité sociale

Chaque groupe a droit à 15 minutes de séance. C'est Robin Metgy qui encadre l'activité. Cocréateur avec son frère de l'entreprise Lumeen qui fournit les casques. Il contrôle ce que voient les spectateurs, mais surtout il anime la séance avec ses commentaires et pose régulièrement des questions aux résidents. "Il est très bien ce garçon, on apprend beaucoup de choses", affirme Juliette, convaincue.

Robin Metgy contrôle la vidéo diffusée sur les casques et crée de l'interaction avec les participants © Radio France - Nicolas Joly

Au delà des images ce qui compte c'est bien cette interaction qui crée de la vie dans la résidence et entretient la curiosité et l'attention des résidents. "En tant qu'animateur, je guide les participants", explique Robin Metgy "à travers cette expérience, l'objectif c'est de les faire échanger un maximum sur ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent. Les restitutions en fin de séance vont stimuler la mémoire et les capacités cognitives des résidents." Après une heure passée avec Robin, les participants repartent tous avec la même question : "à quand la prochaine séance ?"