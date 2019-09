PHOTOS - Boutique de l'Elysée : pas moins de cinq produits "made in Franche-Comté" désormais, et bientôt d'autres

Parmi les produits dérivés "made in France" de la boutique de l'Elysée à Paris, la Franche-Comté est à l'honneur. Aux deux montres collector LIP, s'ajoutent désormais le cochonnet tricolore Monneret et deux jouets, en bois du Jura également, de la société Vilac. Et trois autres encore suivront...

Les deux premières références du fabricant jurassien de jouets en bois Vilac dans la Boutique de l'Elysée : un coq à promener et un jeu de six quilles vernies bleu-blanc-rouge

Franche-Comté, France

La Franche-Comté ''puissance 5'' dans la Boutique de l'Elysée ! Parmi les produits dérivés "made in France" vendus depuis un an pour financer la restauration du palais présidentiel à Paris, cinq au total sont issus du savoir-faire franc-comtois... et trois autres références "made in Jura" doivent encore suivre dans les prochaines semaines.

Dès le lancement de la boutique officielle de l'Elysée, à l'automne 2018, il y avait déjà la mise en avant de LIP : deux montres collector - modèles homme et femme - aux bracelets tricolores, concoctées par la marque bisontine et portées notamment par le Président de la République en personne !

Les deux montres collector LIP - modèles femme et homme - vendues dans la Boutique de l'Elysée - Crédits : Boutique Élysée - Présidence de la République

Le "made in Jura" aussi avec Vilac et... Monneret

Et au printemps dernier, c'est le "made in Jura" qui a commencé à être mis à l'honneur dans la boutique de l'Elysée. Vendu avec les trois boules de pétanque de la célèbre marque Obut (Loire), il y a le cochonnet bleu-blanc-rouge de la Tournerie Monneret, la petite entreprise familiale jurassienne qui est la seule en France à fabriquer des cochonnets en bois.

Le cochonnet "made in Jura" de la Tournerie Monneret vendu avec les boules de pétanque Obut dans la Boutique de l'Elysée - Crédits : Boutique Élysée - Présidence de la République

Trois entreprises "made in Franche-Comté" sur les 25 Françaises choisies pour l'instant par l'Elysée

Depuis les "journées du patrimoine 2019" le week-end dernier, c'est aussi Vilac qui représente le savoir-faire du Jura dans la boutique de l'Elysée, avec deux grands classiques du fabricant de jouets en bois (basé à Moirans-en-Montagne) : un petit coq à promener et un jeu de six quilles.

Le coq Vilac version Boutique de l'Elysée - Crédits : Boutique Élysée - Présidence de la République

Et trois autres références du catalogue Vilac - sans plus de détails pour l'instant - ont également été choisies par l'Elysée pour trôner dans sa boutique très prochainement : dès ce mois d'octobre, puis au printemps 2020.

Le jeu de quilles tricolores de Vilac pour la Boutique de l'Elysée - Crédits : Boutique Élysée - Présidence de la République

Vilac victime de son succès aussi avec sa carabine Martin Fourcade

Le fabricant jurassien de jouets en bois est décidément plébiscité puisque sa carabine en bois "Martin Fourcade", à l'effigie de la légende vivante du biathlon mondial, est en rupture de stock depuis son lancement l'an dernier avant Noël : plus de 10.000 exemplaires ont été vendus et c'est un quatrième réapprovisionnement, déjà, qui est en cours actuellement dans les ateliers de Vilac.