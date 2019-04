Brad Pitt en tournage prochainement dans les Pyrénées-Orientales

La vallée du Tech (Pyrénées-Orientales) a été choisie pour le prochain lieu de tournage de Robert Redford prévu à la fin du mois de juin. Vingt-sept ans après le film "Et au milieu coule une rivière", une nouvelle version est prévue avec comme principal acteur, Brad Pitt.

Pyrénées-Orientales, France

Le réalisateur Robert Redford travaille sur une nouvelle version de son film "Et au milieu coule une rivière". Comme dans sa version de 1993, c'est la star américaine, Brad Pitt qui jouera le rôle principal.

Après avoir fait le tour du monde pendant un an pour trouver un lieu similaire aux rivières du Montana (Etats-Unis), l'équipe de tournage est tombée sous le charme de la rivière du Tech et de ses magnifiques paysages.

Le tournage doit avoir lieu un peu avant l'été afin de profiter des belles lumières et de la végétation luxuriante. La pêche à la mouche ainsi que notre territoire sera sous les coups des projecteurs.

Robert Redford, est une personne très agréable et joviale

La Fédération Départementale de Pêche des Pyrénées-Orientales a été contactée par l'équipe de tournage, raconte Jérémy Trantoul : "Un jour, on a reçu un appel un peu inhabituel, ils voulaient nous rencontrer afin de connaître les lieux stratégiques pour la pêche et également la réglementation. C'est une récompense pour nous, ce film va mettre en avant notre activité".

Le budget du film est important, environ 150 millions de dollars.

Le quotidien des habitants du Vallespir risque d'être un peu chamboulé par la présence des équipes de tournage et de la star américaine mais la diffusion internationale de "Et au milieu coule une rivière 2", pourrait avoir le même impact sur l'économie et le tourisme local, comme cela a pu se passer dans le Montana lors de sa sortie en 1993.