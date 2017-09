Braderie de Lille : le défi France Bleu à 10 euros

La Braderie, un défi : 10 euros pour acheter le plus de bibelots bleus. C'est la mission donnée par France Bleu Nord à son reporter qui devait négocier. Retour de brocante...

On en achète des choses pour 10 euros à la Braderie de Lille. Avec un billet, huit objets. Tous bleus. Prix initiaux cumulés : 16 euros, et donc une belle ristourne à l'arrivée, et de la qualité !

La pièce maîtresse : la théière éléphant

La théière éléphant, adjugée à 4€ © Radio France - Jules de Kiss

Prix vendeur 6€. Berthe a rapidement accepté de l'abaisser à 5 puisque le bec est ébréché. Mais elle était dure en affaire. Adjugé à 4 €.

Le défi France Bleu à la Braderie de Lille : mission réussie ! Copier

La vie en bleu, une émission sur France Bleu Nord, et un livre sur les étals de la Braderie ! Vendu 1€, deux fois moins que le prix affiché. C'est l'histoire du jeune Yannick, fils d'un pêcheur de thon qui attend le retour de son père parti en mer...

"La vie en bleu", 1€ a la Braderie de Lille © Radio France - Jules de Kiss

6€ de gagnés grâce à la négociation

Outre ces pièces maîtresses, notre reporter a dégoté une paire de lunettes pour 1€, une photo encadrée du Portugal pour 1€ également, fruit d'un travail réalisé il y a 20 ans lors d'un stage d'encadrement et trois autres jolis bibelots : deux pots de confitures surmontés de figurines (1,50€), et un vase (1€).

Les pots de confiture surmontés de figurines, l'oeuvre de Sacha, 11 ans. Les deux pour 1,50€ © Radio France - Jules de Kiss

Un joli vase bleu pour 1€, prix réduit de moitié par rapport au premier proposé ! © Radio France - Jules de Kiss

En tout, 16€ prix vendeurs de jolis objets bleus acquis pour 10 euros. Prix modique pour une nouvelle décoration à la rédaction !