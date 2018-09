Lille, France

Notre reporter n'avait pas un sou en poche : seulement un chapeau de paille France Bleu Nord. Premier échange : cette lampe de vélo à pétrole, d'une valeur de trente euros selon ce brocanteur amateur venu du Sud, et installé près de la place de la République.

Premier échange : cette lampe de vélo à pétrole ! © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Deuxième troc : cette fois, la lampe à pétrole a séduit ce jeune Breton, un antiquaire professionnel qui tient son stand boulevard de la Liberté. Notre reporter repart avec cette affiche des chemins de fer des années 1960, qu'il voulait vendre 50 euros.

Deuxième troc : cette affiche des chemins de fer des années 1960 © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Rue Gambetta, Edouard tient un stand fourre-tout (des chaussures trouées, des enceintes, des gravures...) mais détient une pièce maîtresse : un dessin de Mimie Mathy sur papier essuie-tout. On y perd au change, mais c'est insolite, alors adjugé-échangé !

Troisième échange : je récupère une caricature de Mimie Mathy © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Personne n'a voulu du portrait de Mimie Mathy la nuit dans les rues du Vieux-Lille, les bradeux étaient plus occupés à faire la fête qu'à négocier. Après une courte nuit, on repart de plus belle. Direction l'Esplanade et les brocanteurs professionnels. Mimie Mathie trouve preneur auprès de cette charmante spécialiste de peluches qui nous offre en échange deux figurines en plastique "Pif et Hercule".

Quatrième et dernier troc : deux petites figurines en plastique © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Si ces figurines vous intéressent, rendez-vous l'an prochain, elles seront peut-être en vente sur un emplacement de la braderie 2019 !