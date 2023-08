Braderie de Lille : venez battre le record de la chenille humaine la plus longue au monde

Image du record de la plus longue chenille du monde réalisée à Rouen pour l'Armada 2023

Après le record battu à Rouen au mois de juin avec 3940 participants, France Bleu Nord vous propose de battre le record de la chenille la plus longue du monde. Rendez-vous façade de l'Esplanade entre la citadelle Vauban et le boulevard de la Liberté de Lille le samedi 2 septembre à 14h.

Après le succès retentissant à Rouen en juin dernier, où pas moins de 3940 participants ont établi un record mémorable, c'est maintenant à vous de jouer ! France Bleu Nord vous convie à participer à une aventure unique lors de la Braderie de Lille. Préparez-vous à marquer l'histoire de la Braderie de Lille !

Samedi 2 septembre à 14h, rejoignez-nous sur la façade de l'Esplanade, un lieu emblématique situé entre la majestueuse citadelle Vauban et le boulevard de la Liberté. Venez partager ce moment inoubliable et devenez, vous aussi, un maillon essentiel de cette extraordinaire chenille humaine.

Vincent Piguet chenilliste professionnel pour animer le record de la chenille

Vincent Piguet, acteur, auteur, est né chenilliste. Depuis enfant il a toujours fait des chenilles. C'est lors d'un mariage qu'il a eu le déclic pour en faire sa profession. C'est comme ça que la Chenille School Academy ,est née.

Dès le début de l'après-midi du samedi 2 septembre, à 14h, Vincent sera avec Pascal Toth, Zef et Laurent Dereux sur la façade de l'Esplanade entre la citadelle Vauban et le boulevard de la Liberté de Lille pour vous permettre de vous échauffer !

Venez participer en famille, avec vos amis à ce grand moment qui se veut festif, musical mais aussi très sérieux puisque des huissiers seront présents pour garantir la précision et l'authenticité du décompte des participants.

France Bleu Nord, la Ville de Lille et le département du Nord comptent sur les lillois et également l’ensemble des bradeux pour que le record de la plus grande chenille du monde soit déclaré à Lille à l’occasion de la Braderie.

Suivez le record de la chenille en direct sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie.

Accroche tes mains à ma taille, pour qu'les bradeux gagnent la médaille