EN IMAGES : On a tenté de dénicher les pépites les plus farfelues de la braderie de Tours

Le soleil et la foule ont été au rendez-vous de la grande braderie de Tours, ce dimanche 3 septembre. Cette 28e édition a réuni entre 150 et 180.000 chineurs, pour l'évènement qui rassemble le plus de monde en une journée en Indre-et-Loire chaque année. Et les Tourangeaux ont sorti de leurs greniers de drôles de curiosités.

Un smart-phone à l'ancienne

Steve Jobs en serait jaloux... © Radio France - Alice Marot

Une tortue repose-pied

"Elle n'attend que ça, de trouver une nouvelle famille", défend son propriétaire David. © Radio France - Alice Marot

Des coupes de champagne... de 50 centimètres

Ces coupes n'ont pas de pied, elles sont faites pour qu'on n'arrête jamais de boire. © Radio France - Alice Marot

Idées déco originales et à peine encombrantes : une vraie hélice d'ULM et une vitrine de loterie

Une hélice d'ULM, parfait pour habiller un mur. © Radio France - Alice Marot

Une vitrine à tirette comme on n'en fait plus. © Radio France - Alice Marot