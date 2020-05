Brains : l'appel à l'aide d'une famille après le vol de sa caravane

L'histoire se répète à Brains près de Nantes. Début janvier, c'est une caravane vintage qui avait été volée, puis retrouvée. Cette fois-ci, c'est une caravane blanche de la marque Gruau datant de 1993 qui a été dérobée. "Elle se trouvait en hivernage dans un garage au lieu dit Jasson. Le vol a été commis entre le vendredi 22 mai et le lundi 25 mai 2020" précisent ses propriétaires Yohan et Aurélie Brisson. Achetée il y a deux ans, ils ont investi toutes leurs économies dans cette caravane. "Nous l'avons achetée 3.500 euros et nous avons investi environ 3.000 euros pour l'aménager. Nous y avons notamment installé un double WC chimique et des rideaux pour y vivre" reconnait-elle.

Avec cette caravane, nous pouvons offrir des vacances à nos enfants de 9 et 12 ans. Sans elle, non. Nous n'avons pas les moyens de mettre 1.000 euros par semaine pour louer un mobil-home l'été - sanglote Aurélie Brisson

Caravane Gruau 1993 - Aurélie Brisson

Un appel à l'aide lancé sur Facebook

Désespérée, la famille Brisson a donc lancé un appel à l'aide sur Facebook. En moins de 24 heures, son post a déjà été partagé près de 800 fois. "J'espère que nous allons la retrouver en bon état" conclut Aurélie Brisson. Une plainte a été déposée. Des recherches sont en cours.