"C'est toujours aussi intense" : avec les familles de Dordogne pour entendre le brame du cerf

La période du 15 septembre au 15 octobre est idéale pour écouter le brame du cerf et, avec un peu de chance, pour voir les combats de ces mâles. Reportage aux côtés des familles de Dordogne et de la fédération de chasse départementale, à un observatoire des Eyzies.

À l'observatoire des Eyzies, près de Sarlat (Dordogne), on peut écouter le brame des cerfs et admirer leurs combats dans la plaine.

Titre *une seule période de l'année : lors de la reproduction, entre mi-septembre et mi-octobre. La fédération de chasse de Dordogne propose des initiations à destination du grand public. Le rendez-vous peut par exemple être donné à un observatoire des Eyzies, près de Sarlat.

Première précision d'Angélique Gendre, technicienne en charge du secteur Périgord noir et Bessède Est : pas besoin d'être chasseur pour écouter le brame du cerf. Le plus important est surtout la discrétion : "ne pas claquer les portes, ne pas parler fort, ne pas emmener de chien sans laisse", complète celle qui à vingt années d'expérience derrière elle.

Paire de jumelles conseillée

La technicienne de la fédération de chasse conseille également de porter des vêtements chauds et sombres. "Et surtout, affirme-t-elle, les yeux passionnés, avoir une paire de jumelles pour bien observer les animaux qui sortent dans les prairies." La chance devrait faire le reste et participe aussi à la magie d'une nature qui règne en maître.

Le brame s'entend aussi plus ou moins intensément en fonction de la météo, précise Angélique Gendre, la spécialiste. "Quand il fait très chaud, ça ne prend pas. Quand il pleut, quand ça ne prend pas non plus", décrypte la technicienne.

Comptage au brame

Les cerfs sont en tout cas bien là, sur la zone de l'observatoire des Eyzies : Angélique Gendre a récemment procédé au comptage des animaux grâce à ce brame. Résultat : 43 cerfs sur le secteur, un chiffre stable comparé aux 48 mâles comptabilisés en 2019.

La carte sur laquelle Angélique Gendre réalise son comptage de cerfs par leurs brames. © Radio France - Lisa Guinic

Roxanne, 8 ans et le bonnet noir bien enfoncé sur la tête, vient d'ailleurs d'entendre le fameux cri. Elle le décrit ainsi : "Un petit peu comme une vache, mais plus aigu." Pour son petit frère, Robin, âgé de 5 ans, le brame se situe davantage entre les bruits faits par les taureaux et les ânes. Tous les deux sont des habitués de l'expérience en nature. Comme beaucoup des trente participants présents, leurs familles chassent.

Intense, même pour les chasseurs habitués

Roxanne et Robin sont accompagnés de leur père, chasseur, Julien :

Tous les ans, nous allons écouter les cerfs. C'est toujours aussi intense. Il y a de l'émotion quand même. C'est très fort. Même en étant chasseur, c'est quelque chose que nous vivons comme assez intense, cette période du brame.

Manon Tancrez, apprentie à la fédération de chasse, écoute le brame depuis toute petite. © Radio France - Lisa Guinic

Le brame provient désormais des deux côtés de la route. "Les cerfs se répondent", précise Manon Tancrez, apprentie en charge de l'éducation à la nature à la fédération de chasse de Dordogne. "Peut-être que ça va se gagner au combat", s'amuse la pétillante jeune femme de 22 ans.

Combat de cerfs

Peu probable de voir ces fameux combats ce soir, la nuit est tombée trop vite. Mais Hugo, 10 ans, est déjà ravi de les entendre : "J'aime bien son chant, c'est joli à entendre. Je les ai entendu de tous les côtés, il y en avait plusieurs."

Reportage à un observatoire des Eyzies, près de Sarlat (Dordogne), pour écouter le brame du cerf Copier

Dernière surprise, toujours au cœur de la nature, après une nuit un peu fraîche demandant une certaine patience : une dégustation de gibier, proposée par Angélique Gendre et Manon Tancrez.