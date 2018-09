Il rafle tout dans le monde des brameurs, l'Auvergnat Virgile Parpinelli a été sacré ce dimanche au parc de Sainte-Croix champion de France d’imitation du brame du cerf. Il y a une semaine, il décrochait le titre européen, déjà une performance face aux redoutables concurrents des pays de l'est.

Le champion de France et d'Europe, Virgile Parpinelli avec son appeau en plastique.

Rhodes, France

C'était seulement la seconde participation de Virgile Parpinelli au championnat de France, et à 28 ans, cet habitant de Mirefleurs dans le Puy de Dôme a été sacré meilleur brameur de France. Virgile Parpinelli n’a même pas eu le temps de réaliser qu’il était déjà devenu huit jours plus tôt champion d’Europe, ce qui représentait déjà une performance face aux candidats des pays de l’est qui domine la discipline.

Le 6e championnat de France se déroulait ce dimanche, comme d’habitude, au parc animalier de Sainte-Croix, dans le sud Moselle. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le champion de l'an dernier, Pierre Schmidt, originaire de la vallée de la Bruche dans le Bas-Rhin. Et la 3e place est occupée par l’incontournable Woippycien Wolfgang Rieck (sacré en 2013 et 2014). Ils représenteront la France au printemps prochain au championnat d’Europe en Biélorussie.

Ils étaient dix à s'affronter face à un jury qui ne les voyait. Le type de raire était imposé et dévoilé seulement le matin même.

Virgile Parpinelli, un jeune champion

Virgile Parpinelli n'a que 28 ans, il est chauffeur routier indépendant. Il est venu à l'imitation du brame du cerf par la photographie animalière. Il fait partie de la relève dans cette discipline. Le plus jeune des candidats était Jean de Falandre, 24 ans, il travaille à l'ONF à Fontainebleau. Tout bébé, son père l'emmener écouter le brame du cerf. Sa particularité : il imite le brame du cerf uniquement avec ses mains, sans l’aide d’un appeau, d’une corne de bœuf ou d’un coquillage.

Coup de chapeau à Jean de Falandre, dernier du championnat de France d'imitation du brame du cerf : il brame aussi bien avec un appeau qu’avec seulement ses mains https://t.co/01UqyFRETDpic.twitter.com/Ty6B0Ms2VZ — François Pelleray (@FPelleray) September 9, 2018

Le classement complet :

1er et champion de France : Virgile PARPINELLI (Puy-de-Dôme) – champion d’Europe de brame 2018

2ème : Pierre SCHMIDT (Bas Rhin) – ancien champion de France 2017

3ème : Wolfgang RIECK (Moselle) – ancien champion de France 2014 et 2013

4ème Alfred BOUR (Moselle)

5ème Alexis RIECK (Moselle)

6ème Jacky REEB (Bas-Rhin)

7ème Martial FAVRET (Vosges)

8ème Christian KINDER (Haut-Rhin)

9ème Philippe STAUB (Moselle)

10ème Jean De Falandre (Seine-et-Marne)

Les 10 candidats de l'édition 2018. © Radio France - François Pelleray

Retrouvez les animations Brame du cerf du 22 septembre au 14 octobre au parc de Sainte-Croix en cliquant ici.

Bientôt des bisons, des ours noirs

À découvrir au printemps prochain au parc de Sainte-Croix, la plaine du Nouveau monde avec des bisons, des ours noirs, des coyotes, des animaux d'Amérique du nord que l’on pourra contempler des 17 lodges installées sur la plaine de 8,5 hectares. C’est le plus gros investissement depuis la création du parc.