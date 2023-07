Brandon, l'un des grands corbeaux du zoo d'Upie, a disparu

Mais où est donc passé Brandon, l'un des grands corbeaux noirs du zoo d'Upie ? "Il est de taille légèrement supérieure à la corneille noire qu'on trouve dans nos champs, il a des lanières de cuir aux pattes et des bagues bleues. Si vous voyez ou vous avez vu un corbeau avec ça, vous pouvez nous appeler tout de suite !" demande le dirigeant du parc animalier Alexandre Liauzu. L'équipe du zoo a posté sur les réseaux sociaux une photo de son frère, qui lui ressemble "comme deux gouttes d'eau", ce dernier étant bagué en rouge contrairement à Brandon.

Brandon est un jeune corbeau né cette année, qui a quelques semaines de vol seulement. Il a disparu après avoir été pris par le vent vendredi lors d'un spectacle au zoo. Il est fréquent que les jeunes qui apprennent à voler s'écartent un peu ou ratent un perchoir. Alexandre Liauzu explique aussi que les corvidés sont plus méfiants et craintifs que les rapaces. "Ce qu'il a dû se passer, c'est qu'il a eu peur de quelque chose. Avec en plus un coup de vent à ce moment-là, comme c'est un oiseau inexpérimenté, il a pris le mistral et n'a pas pu manœuvre" estime-t-il. Les fauconniers l'ont alors perdu de vue. "On pensait le retrouver aux alentours, dans un arbre à côté, c'est ce qui se passe 99% du temps". Mais pas cette fois.

Alexandre Liauzu admet qu'il y a un vrai risque, "il peut faire une mauvaise rencontre avec un chat ou chien", "même s'il est débrouillard et qu'il est omnivore". D'où l'appel à témoins.