A Brest, on apprend à ne plus avoir le mal de mer

L'hôpital des Armées de Brest a développé un programme pour apprendre aux marins à lutter contre le mal de mer. Un siège spécial reconstitue les mouvements de la houle et aide les malades à apprivoiser le mal de mer, pour pouvoir reprendre la mer sereinement.

La machine magique, c'est un siège qui monte et qui descend, pour reproduire les mouvement de la mer (voir vidéo ci-dessous). Il est le fruit de 20 ans de recherche et reproduit le mouvement de pilonnement de la houle, le plus gênant selon les marins : "L'homme préhistorique est prévu pour chasser sur un plan horizontal, explique le chef du servicle ORL de l'hôpital des armées Loïs Bonne, et donc on est beaucoup plus à même d'évaluer une accélération horizontale qu'une accélération verticale, et c'est ça qui va poser problème en mer".

Le logiciel de simulation s'inspire des véritables mouvements des bateaux, enregistrés sur des bâtiments militaires, puis modélisés par l'entreprise brestoise Actris. Les patients commencent par un état des lieux, les médecins testent la manière dont ils retrouvent l'équilibre (en s'aidant de la vision, de leur oreille interne, ou grâce aux récepteurs qui se trouvent dans les articulations). Ensuite, des exercices spécifiques sont proposés, pour adapter les patients aux situations qu'ils retrouveront en mer.

Pour les militaires, mais aussi les civils

"On a évidemment beaucoup de militaires, puisque ça a commencé comme ça, explique le Docteur Barbara Aupy, médecin ORL à l’hôpital des Armées, avec des gens qui ont navigué pendant des années et qui sont devenus inaptes à la mer, ou des jeunes qui n'avaient jamais embarqué avant de commencer leurs carrières. Mais il y a aussi des marins d'Etat, quelques marins-pecheurs, des sportifs de haut niveau et des plaisanciers qui veulent se lancer en famille dans un tour du monde".

Une centaine de patients, civils ou militaires, peuvent être traités chaque année, avec un taux de réussite de 75%. Et une bonne nouvelle avec cet apprentissage : c'est comme pour le vélo, une fois que c'est acquis, ça reste!