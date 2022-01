Brest est-elle vraiment la "meilleure ville de France" ?

C'est LE site web des classements sur tout... et sur le plus improbable ! Topito s'attaque à Brest, la ville la plus occidentale de France pour débuter l'année 2022, avec un top 10 des preuves que Brest est la meilleure ville de France. L'article est salué plus de 5.000 fois sur les réseaux sociaux. Et ce n'est même pas "sujet à discussion tellement les preuves sont nombreuses", estime le site, qui évoque la qualité de vivre et lance "à bas les clichés !"

Première pour le climat

Alors pourquoi ? Grâce pour débuter à un climat "intéressant". Notamment, l'été, avec 20°, alors que "le reste du pays étouffe et macère dans son jus, Brest elle, respire." En second, parce Brest est "beaucoup" moins polluée que les autres, grâce à ses chemins de randonnées ou de VTT.

Mais aussi parce que c'est une Ville d'Art et parce qu'on y mange bien. "En ville où on peut trouver 8 tables étoilées au Guide Michelin dont certaines bénéficient d’une célébrité mondiale." Sans oublier qu'on peut y boire "avec style", avec une quinzaine de brasseries artisanales.

Première pour la fête

Sans compter qu'on y fait la fête, "moins maintenant bien sûr à cause de la Covid-19 mais habituellement, ici, on ne s’ennuie jamais. L’été, les concerts y sont nombreux, au niveau du port notamment. Tous les quatre ans, la grande fête internationale de la mer célèbre les marins et les bateaux et tous les ans, Astropolis met aussi une belle ambiance un peu partout dans les rues."

Bref, "la ville est agréable" et en bord de mer, "les vagues ne sont pas loin", et plus étrange... "pour la Presqu'île de Crozon."