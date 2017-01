A Brest, le téléphérique reprendrait du service d'ici fin semaine.

Kéolis promet une remise en service du téléphérique brestois avant la fin de la semaine. Le téléphérique est à l'arrêt depuis le 29 novembre et enchaîne depuis les pannes techniques. Le week-end prochain, une opération portes ouvertes a lieu sur le plateau des Capucins !

A Brest, le feuilleton téléphérique fait sourire et devient le sujet favori de plaisanterie ! "Je connais un téléphérique qui marche, celui de Lisbonne " n''hésite pas à lancer un brestois stationné devant les grilles fermées du téléphérique du bas de Siam ! Après 15 jours à peine d'exploitation, Kéolis qui gère le téléphérique n'en finit pas de nous annoncer une reprise du service depuis deux semaines mais en ce début de semaine , il ne fonctionne toujours pas.

Promis, il fonctionnera avant la fin de la semaine, nous assure Kéolis

Avant l'opération portes ouvertes sur le plateau des Capucins samedi et prochain, la pression est maximale mais Kéolis annonce une reprise d'ici le week end. Ce lundi sur le toit de la machinerie il y avait pas moins de 5 ou 6 techniciens qui s'affairaient pour les derniers tests et réglages. Depuis plus d'un mois, les problèmes techniques se multiplient et dernier rebondissement en date selon la CFDT, gros souci au niveau du freinage. A la direction de Kéolis , on confirme qu'une des cabines lors d'un essai est arrivée à une vitesse plus élevée que la normale dans la station mais on ne parle pas de problème technique, mais d'erreur humaine.

30 000 personnes sont attendues samedi et dimanche à l'occasion des portes ouvertes et cela ferait une nouvelle fois désordre si le téléphérique était encore à l'arrêt.