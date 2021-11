Brest : les Capucins ont enregistré leur millionième visiteur de l'année

Le cap du millionième visiteur de 2021 a été franchi dimanche 31 octobre aux Capucins, avec plusieurs jours d'avance sur les prévisions. "On a fait un très gros week-end avec plus de 30.000 personnes en 3 jours grâce à la fête de la culture bretonne Deus'Ta", précise Alain Lelièvre, directeur de la SPL les Ateliers des Capucins. Qui imagine désormais pouvoir approcher les 1.200.000 passages sur l'ensemble de l'année 2021.

Succès architectural et populaire

Ce chiffre symbolique du million "confirme le succès populaire du site, rentré dans le parcours touristique de la ville au même titre qu'Océanopolis ou le musée de la Marine", ajoute-t-il. Impossible toutefois de comparer avec la fréquentation des années précédentes : les Ateliers ne sont équipés d'un dispositif de comptage que depuis le mois de décembre 2020. Un investissement directement inspiré par la crise sanitaire, et la nécessaire gestion des jauges en temps réel.

Bâtis au XIXe siècle, les anciens ateliers de construction navale avaient été rétrocédés par la Marine nationale à la ville de Brest en 2009. Avant d'être reconvertis en un immense centre culturel, commercial et de loisirs de 35.000 m². Un site à l'architecture remarquable, à la fois moderne et respectueuse de l'histoire du lieu. Très prisés des habitants de la métropole comme des touristes, les Capucins sont aujourd'hui devenus incontournables. Un statut favorisé par le téléphérique et sa desserte directe (et spectaculaire) du centre-ville.

Le cinéma attendu avant l'été

Seul bémol : plusieurs cellules commerciales restent vacantes. Des problèmes de toiture ont aussi retardé le chantier d'installation du cinéma Pathé Gaumont, dont l'ouverture est désormais espérée "avant la fin du premier semestre 2022".