Brest : les deux loutrons nés à Océanpolis ont désormais un nom

Près de 2.000 internautes ont participé au sondage proposé par Océanopolis, à Brest, pour choisir les noms des deux loutrons nés le 30 novembre 2020. Ces deux loutres d’Europe ont reçu leur première visite du vétérinaire qui a pu déterminer leur sexe. Ce sont deux petits mâles, dont les internautes ont pu choisir les noms grâce aux réseaux sociaux.

Mignon et Douceur

Les noms proposés étaient, pour l’un "Arwenn" qui signifie "blancheur" en breton, "Moutig" qui signifie "mignon" en breton. pour le second "Ki-dour" qui signifie "loutre" en breton, "Dousik"qui signifie "douceur" en breton. Avec un total de 1.953 participations, sur Facebook, Instagram et Twitter, ce sont Moutig et Dousik qui ont remporté le plus de voix.

Ces noms bretons rappellent que l’on peut trouver cette espèce protégée en Bretagne. La loutre d’Europe est la seule espèce de loutre que l’on rencontre, en milieu naturel, sur le territoire français dans une grande diversité de milieux aquatiques, du littoral marin jusqu’à 2.000 mètres d’altitude, des rivières aux plans d’eau, en passant par les marais.