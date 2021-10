Brest : un atelier de graffiti pour des patients de l'hôpital psychiatrique

Le bruit des bombes de peinture aérosol résonne dans le gymnase de l'hôpital psychiatrique de Bohars. Concentrés, des jeunes artistes débutants mettent la dernière touche à leur création, sous le regard de deux figures du graff. "On est un peu leur caisse à outils au niveau technique, pour leur donner la bonne méthode à chaque étape de leur dessin", explique François Kernen alias Ezra, un graffeur de Lorient.

Ça permet de s'évader

Sept patients hospitalisés en psychiatrie ont été choisis pour cet atelier autour du graff, une première au sein du CHRU de Brest. Tous sont ravis de cette expérience. Devant sa fresque représentant Venise, Jordan apprécie de "changer d'air, parce que rester là-bas, à l'hôpital, c'est pas bon. Sortir c'est bien !" "Ça nous permet un peu de penser à autre chose, de s'évader en fait, et j'adore, ça m'apaise", confie Nayara. A l'autre bout de la salle, Abdel salue l'initiative. "C'est très instructif, c'est relaxant, surtout qu'on en a vraiment besoin. Quand on est là où on est... c'est pas évident."

Les patients ont bénéficié des conseils techniques des graffeurs Ezra et Jef. © Radio France - Nicolas Olivier

Restaurer l'estime de soi

Pour le psychologue clinicien Olivier Legrand, qui a monté cet atelier, "l'hôpital est un lieu d'accueil de la souffrance psychique, où les personnes vivent des moments difficiles dans leur vie et ont besoin de s'exprimer, de partager des moments agréables avec d'autres, de créer du lien social. Ce travail de peinture permet de favoriser la création de chacun mais en tenant compte de l'autre aussi. Ça les valorise et restaure l'estime de soi".

"Ça leur demande aussi de la concentration, ce qui n'est pas rien, note Laëtitia, infirmière en psychiatrie. On est agréablement surpris de l'impact de l'activité, et on sent qu'ils sont fiers de ce qu'ils réalisent".

Les fresques seront installées prochainement pour égayer les couloirs de l'hôpital de Bohars. Vétuste, l'établissement doit être reconstruit en 2025. Un pan de mur dédié à l'art graphique pourrait être préservé et déplacé, comme un trait d'union entre l'ancien et le nouvel hôpital.

On les réconcilie avec eux-mêmes

ECOUTEZ LE REPORTAGE de France Bleu Breizh Izel Copier