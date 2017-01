Bretagne : actes de barbarie sur un dauphin à Pleudihen-sur-Rance

Mercredi 11 janvier, un dauphin échoué a été découvert à Pleudihen-sur-Rance, près de Dinan, dans les Côtes d’Armor. Il était éventré et il lui manquait des dents. Des lettres étaient également gravées sur sa peau.

Le 11 janvier, une promeneuse signale un dauphin échoué à Pleudihen-sur-Rance. "Quand nous sommes arrivés sur zone, l’animal était couvert de boue et on s’est rendu compte qu’il avait 5 dents en moins", raconte Gaël Gautier de l’association Al Lark, basée à Cancale et spécialisée dans l’étude des cétacés. Et ce n’est pas tout !

Le dauphin "éventré de manière pas du tout protocolaire", selon Gaël Gautier - Al Lark

Des lettres gravées sur la peau

"Le dauphin avait pas mal de scarifications sur la peau avec carrément des lettres gravées sur la peau". L’animal était aussi "éventré et éviscéré" avec "des coups de couteau dans tous les sens". Gaël Gautier et les autres membres de l’association n’avaient encore jamais vu ça. Ce sont des actes post mortem. "En plus d’être morbide, c’est complètement illégal puisque le dauphin est une espèce protégée".