Bretagne : elle s'enfuit de la maison de retraite en déambulateur

Dans les Côtes-d'Armor, une mamie a parcouru deux kilomètres en déambulateur, ce mercredi. Elle avait disparu ce matin de la maison de retraite Kersalic à Guingamp. Les gendarmes l'ont retrouvée vers 16h près de la gare, saine et sauve.

Cette mamie est âgée de 86 ans et elle vit dans la maison de retraite Kersalic à Guingamp, dans les Côtes-d'Armor. Elle a disparu ce matin vers 10h et le personnel de l'ehpad a prévenu les gendarmes vers midi et demi.

2 km en déambulateur

La gendarmerie a donc dépêché trois patrouilles, ce qui représente huit personnes pour la retrouver. Des chiens de la gendarmerie de Dinan étaient également présents. C'est vers 16h, que cette personne âgée a été retrouvée, saine et sauve, près de la gare de Guingamp. Elle avait pris le chemin pour rentrer chez elle et avait parcouru deux kilomètres en déambulateur.