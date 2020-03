Bretagne : elle était enceinte pendant l'épidémie H1N1, son fils fête ses 10 ans en confinement

La pandémie de coronavirus qui touche en ce moment la France réveille de vieux souvenirs chez certains. Entre la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2010 près de 300 personnes sont mortes dans le pays à cause du virus H1N1.

Karen, une habitante de Tréverien en Ille-et-Vilaine se souvient bien de cette période compliquée. Elle était alors enceinte de son fils Télio. "Il y a eu la période de vaccination pour les femmes enceintes et je me souviens que je n'avais pas voulu le faire, un peu par crainte. J'avais pas mal d'inquiétudes pour le bébé."

Le gouvernement avait aussi pris des mesures pour limiter les visites dans les maternités. "Elles étaient levées quand j'ai accouché mais il y avait encore une certaine méfiance et mon neveu avait dû rester dans le couloir." Une période d'inquiétudes pour la maman qui avait accouché à Saint-Grégoire.

Le cadeau ne sera pas là à temps

Dix ans plus tard, Télio a bien grandi, mais il ne pourra pas fêter ce cap comme il se doit ! "Comme il faut respecter le confinement, il ne verra pas ses copains ni sa famille pour son anniversaire le 31 mars. On fera un apéro virtuel. En plus nous n'avions pas anticipé le confinement et nous n'avons pas acheté de cadeau," confie Karen. "On a passé commande sur Internet mais ça n'arrivera pas à temps."

Télio aura tout de même droit à son repas favori : croque-monsieur ou hamburger. "C'est quand même pas de chance, à 10 ans d'intervalle... On espère que pour ses 20 ans il aura de meilleurs souvenirs !" sourit la mère de famille bretonne.