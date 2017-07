Bretagne : Ils ont la passion des orages

Ils traquent, suivent, attendent les orages aux quatre coins du monde, les chasseurs d'orages sont partout. Et même chez nous en Bretagne. Les éclairs de ce mardi étaient donc une aubaine pour eux.

Sur le toit d'une grande surface à Chantepie à coté de Rennes, Florian regarde si l'orage s'est définitivement éloigné.

Florian passe parfois plusieurs heures à attendre © Radio France - NV

Ce chasseur d'orages à un métier sérieux, une vie de famille, mais dès qu'il à le temps, il dégaine son appareil photo pour capturer les éclairs. C'est ça être chasseur d'orages, photographier les éclairs, les nuages noirs.... "Déjà enfant j'étais comme ça. Je faisais des photos ou des vidéos. Depuis 2010, j'ai un équipement un peu plus pro, je peux maintenant me faire plaisir" lance fièrement Florian derrière son objectif.

Aujourd'hui, son appareil photo est quasiment autonome. Grâce à un capteur bleu, la prise de photo se déclenche seule.

Le capteur qui change la vie des chasseurs d'orages © Radio France - NV

Florian rajoutera cette photo à sa collection © Radio France - DR

Mais les contraintes et devoirs du quotidien empêchent ce père de famille de partir au moindre coup de tonnerre. "Maintenant je dois prendre quelques minutes sur ma pause déjeuner, mais il faut que l'orage tombe au bon moment. Être chasseur d'orages demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mon ami Benjamin lui, fait de magnifiques photos parce qu'il est présent sur le terrain".

Rencontre avec Florian le chasseur d'orages Copier

En effet, les kilomètres n'arrêtent pas Benjamin. Cet artisan plaquiste est chasseur d'orages depuis 3 ans. En Loire-Atlantique, en Charente- Maritime, ou alors en Bretagne, il va là ou la foudre tape. "Nous sommes deux dans la voiture. Un qui conduit et qui regarde le ciel, et l'autre qui a les yeux rivés sur les capteurs et les GPS. Le but est de ne prendre aucun risque". Grâce à sa profession, ce fan d'orages adapte facilement son emploi du temps à la situation climatique. "J'ai avancé mon chantier ce weekend pour être disponible ce mardi, il faut juste anticiper".

Benjamin est prêt à faire plusieurs centaines de kms pour une photo Copier

Deux vies différentes, mais une même passion. Les deux hommes ont fait connaissance sur le site internet de Florian, qui bien sûr parle d'orage. Désormais ils se retrouvent parfois sur le terrain, l'occasion d'évoquer leurs plus belles prises. Pour Benjamin c'était en août 2015. Ces yeux s'illuminent encore quand il en parle.

D'autres photos d'orages de Chris :

Photo Chris RUSSO - © Radio France

Photo Chris RUSSO - © Radio France - DR