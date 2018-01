Bretagne, France

Jari (on prononce Yari) est un adorable beagle breton qui nourrit une passion pour les balades ! Maechtild, sa maîtresse, a eu l'idée d'agrémenter ses périples à l'aide d'un boitier, qui orne son collier. Une idée trouvée sur internet : "C'est un ingénieur allemand, qui vit aux Etats-unis qui a inventé cette petite caméra pour son chat, pour savoir ce qu'il fait pendant ses balades!"

Quelques fois les photos de #JariPhotographe 🐕me laissent à penser à la perspective des petits enfants sur leur environnement. pic.twitter.com/wHOnwvu5jj — Mechthild (@MechthildHa) January 28, 2018

Une photo toute les deux secondes

La technique est simple, une photo toutes les deux secondes : "Quand il fait beau, il fait des photos, mais la plupart sont floues, car il fait des photos du sol et des herbes. Mais on peut toujours en utiliser quelques-unes"

Parfois un bout de museau ou d'oreille dans le cadre... la patte de l'artiste!

Parfois un bout de museau ou d'oreille apparaissent dans le champ, c'est sa signature : la patte de l'artiste! "Il fait des photos de sa perspective, des enfants qui ont environ la même hauteur que lui, on peut voir le regard des petits enfants, explique Maechtild, après la promenade, je connecte l’appareil photo à mon ordinateur, on ne sait jamais ce qu'il a pris, ça fait des promenades encore plus interessantes, pleines de surprises!"

Jari découvre le micro France Bleu! - DR

Déjà des milliers de photos

Depuis que Jari a pris ses quartiers au Relecq, il a collecté des milliers de clichés le Relecq au raz du museau, c'est sur, certains vont flairer l'artiste.