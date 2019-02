Bretagne : le Sillon à Saint-Malo deuxième plus belle plage de France

En 2018, le Sillon à Saint-Malo devenait la plus belle plage de France selon les internautes du site Tripadvisor; Mais cette année, il est détrôné par une plage de Porto-Vecchio en Corse-du-sud.

Qui est cette année la plus belle plage de France ? Le titre très convoité était détenu depuis 2018 par la plage du Sillon à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine qui s'étend sur 1600 mètres depuis les célèbres remparts de la cité corsaire et le Fort National. Cette année, les internautes du site Tripadvisor ont élu la plage de Palombaggia à Porto-Vecchio en Corse-du-sud comme plus belle plage de France.

Le Sillon se classe tout de même en deuxième position devant la Côte des Basques à Biarritz, mais reste la seule plage bretonne dans le TOP 10.