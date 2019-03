L'incroyable histoire des partitions oubliées dans la cave d'une maison bretonne

Étables-sur-Mer, France

L’histoire débute il y a une dizaine d'années. Michel Léger, Parisien, achète une maison secondaire à Étables-sur-Mer, dans les Côtes d’Armor. La grande et belle demeure qui domine la mer abrite un trésor.

La formidable histoire des partitions oubliées dans une cave - Johan Moison

A la cave, je tombe sur des cartons remplis de vielles partitions, certaines éditées, d'autres manuscrites, toutes signées d'un certain Eugène Anthiome." - Lucien Léger

Eugène Anthiome, ce nom n’évoque rien à Lucien Léger mais attise sa curiosité. "Les partitions auraient pu finir à la poubelle mais comme je suis moi-même un grand amateur classique, je cherche à en savoir plus". Michel Léger découvre alors qu'Anthiome a fait construire la maison et surtout qu’il s’agit d’un compositeur et pianiste français de la seconde moitié du 19e siècle, oublié. "Eugène Anthiome a été le premier professeur de Maurice Ravel, il a essentiellement écrit des pièces pour piano, quelques pièces pour piano-violon-violoncelle, des mélodies et même des petits opéras".

Des copains musiciens professionnels pour déchiffrer les partitions

Michel Léger fait alors venir dans la grande maison d’Étables "des copains musiciens" pour déchiffrer les partitions : "Les week-ends de déchiffrage ont duré plusieurs années, une période très agréable".

Les premiers concerts avant le disque

Les "musiciens déchiffreurs" commencent à jouer la musique d'Eugène Anthiome lors de concerts à Paris, Venise, à la Folle journée à Nantes. A chaque fois, l'accueil est enthousiaste. La musique écrite au 19e siècle sur les vieilles partitions oubliées dans la cave sont gravées sur un disque. "C’est une aventure de sortir un disque, il est sorti il y a quelques semaines et il a déjà de très bonnes critiques, notamment dans Classica qui fait un peu autorité dans ce domaine".

La pochette du disque dont Michel Léger est à l'origine © Radio France - Johan Moison

Plus d’une dizaine d’années se sont écoulées entre la découverte des partitions et la sortie du disque. Et l'histoire n'est pas terminée... Il reste encore des dizaines de partitions à déchiffrer, toutes conservées précieusement dans des cartons, non pas à la cave cette fois mais dans le salon de Michel Léger.

Il y a dans les cartons encore de quoi faire plusieurs disques." - Michel Léger

Ecoutez "le Chant d'avril", le premier morceau du disque basé sur les musiques d'Eugène Anthiome, interprété par Ambroisine Bré avec Arnaud Thorette, Antoine Pierlot et Johan Farjot.