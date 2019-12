Bretagne : les 10 infos insolites qui vous ont fait réagir en 2019

L'actualité réserve parfois bien des surprises. Nous avons rassemblé les faits insolites qui se sont déroulés en Bretagne et qui vous ont le plus marqués en 2019.

Région Bretagne, France

L'année 2019 s'achève et c'est l'occasion de se retourner sur les actualités insolites bretonnes qui ont pu égayer l'actualité parfois bien morne de cette année. Nous avons sélectionné celles qui vous ont le plus fait réagir sur les réseaux sociaux.

Bombermaxxx à Rennes : ils passent la nuit du nouvel an coincés en haut d'un manège.

Huit personnes ont passé leur réveillon du nouvel an coincées dans une nacelle à 52 mètres de hauteur pendant près de 9h30. Un incident technique a causé l'arrêt de l'attraction Bombermaxxx lors de la foire d'hiver de Rennes sur l'esplanade Charles de Gaulle.

Une Briochine enfermée 14 heures dans ses toilettes

Au mois de mars, une habitante de Saint-Brieuc a passé 14 heures enfermée dans ses toilettes. Elle a été libérée par la police.

L'hélicoptère du Samu 22 en panne stationné plusieurs jours dans un lotissement

En novembre, à cause d'une panne technique l'hélicoptère du Samu des Côtes d'Armor est resté bloqué plusieurs jours dans un lotissement. Une véritable attraction pour les habitants du secteur.

Une chevalière en or perdue dans le sable à Saint-Malo est retrouvée six mois plus tard

Perdue dans le sable en juillet 2018 à Saint-Malo, une chevalière en or a été retrouvée six mois plus tard par des chercheurs de trésor. Grâce à un long travail de recherches ils ont pu identifier le propriétaire de la bague. Une cérémonie de remise a été organisée en juillet.

Les gendarmes de Saint-Malo interceptent des motards à poil

Au mois de janvier, les gendarmes de Saint-Malo ont arrêté un motard qui circulait avec trois chiens sur sa moto. Il ne disposait pas de dispositif adapté. Verbalisé, le motard est reparti à pied, sans doute de mauvais poil !

Près de Rennes, des lingots d'or dans les galettes des rois

Lors de l'épiphanie, dans une boulangerie de Janzé, en Ille-et-Vilaine, on pouvait gagner un lingot d'or avoisinant les 400 euros. Pour cela il fallait trouver une fève en or cachée dans une galette des rois.

Les perles des touristes en Bretagne

Chaque été, les agents d'accueil des offices de tourisme de Bretagne voient passer des vacanciers avec des demandes insolites. Nous avons compilé les phrases les plus drôles entendues cette année.

Pris d'un éternuement au volant, un automobiliste percute un lampadaire

En mars, à Saint-Briac, près de Dinard, un jeune conducteur a perdu le contrôle de son véhicule après avoir violemment éternué. Sa voiture a percuté un lampadaire avant de se coucher sur le côté.

Une femme attaquée par un chevreuil fou dans les Côtes d’Armor

Au mois de mai, la municipalité de Saint-Julien dans les Côtes-d’Armor a lancé un appel à la prudence après qu’une femme a été blessée par un chevreuil particulièrement agressif. La victime a photographié l’animal juste avant de se faire charger.

Bretagne : un message anti-Parisiens dans l'application Waze amuse le web

Au cours de l'été, un internaute a publié une capture d'écran de l'application GPS Waze sur laquelle il a trouvé un message peu sympathique à l'égard des touristes parisiens.