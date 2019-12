Bretagne : Pas d'inquiétudes pour Joséphine, le phoque de la Rance, qui s'est blessée

Pleudihen-sur-Rance, France

Joséphine est bien connue sur les bords de la Rance à la fois en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes d'Armor. Ce veau marin, appelé aussi L9, a élu domicile sur ce territoire il y a près de vingt ans. Mais lundi des promeneurs se sont rendus compte que cette femelle avait une entaille de moins de 10 centimètres au niveau du cou. L'association naturaliste Al Lark, située à Cancale, spécialiste des cétacés et du milieu marin, rassure. Il ne s'agit que d'une petite écorchure que l'animal a du se faire lui-même. La blessure n'est pas profonde et la graisse est bien présente sous la peau.

Des précautions à prendre

Joséphine devrait guérir très vite assure les membres d'Al Lark, mais il ne faut pas s'approcher de l'animal et le laisser tranquille. Il faut dire que Joséphine a été adoptée par les habitants de la Rance. Le phoque s'est installé sur la cale de Mordreuc à Pleudihen-sur-Rance.