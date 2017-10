Bretagne : pour les 100 ans de la révolution russe, la fête bolchevique de Gaël suscite la polémique

A Gaël en Ille-et-Vilaine, la fête bolchevique qui se déroule tout le week-end ne plait pas à tout le monde. Placée sous le signe du centenaire de la révolution russe, elle fait le buzz.

A Gaël dans le pays de Brocéliande en ille-et-Vilaine, la fête bolchevique ne plait pas à tout le monde. Elle se déroule tout ce week-end à la microbrasserie La Gaëlle et entend commémorer à sa façon le centenaire de la révolution russe quand les bolcheviques et leur leader Lénine ont pris le pouvoir. Au programme de la musique techno, du blues russe ou encore un repas russe. Un drapeau rouge est dressé sur la façade de l'établissement.

Goulag

Une vidéo baptisée propagande bolchevique a été mise en ligne par l'équipe de la microbrasserie et a fait plus de 3000 vues sur Youtube. Mais elle a provoqué des réactions hostiles voire violentes : "y aura-t-il un repas goulag pour fêter les 80 millions de morts ?" s'interroge une internaute. Le fondateur de la microbrasserie Christophe Hordé, qui portera tout le week-end un tablier rouge arborant la faucille et le marteau, souligne avant tout le second degré entourant ce rendez-vous festif. "On fête plutôt l'utopie et l'espoir " explique-t-il. "Dans la brasserie, on a mis des photos d'écrivains qui se sont engagés dans la révolution russe et quand cette révolution a sombré dans la terreur et l'horreur stalinienne, ils ont préféré se suicider." Christophe Hordé et son collègue Philippe Venant avouent aussi qu'ils veulent faire réagir et même provoquer une commune où le Front National est en forte progression.

Buzz

En tout cas le buzz entourant l'évènement semble avoir donné un coup de pouce à la microbrasserie qui devrait connaitre une certaine affluence ce week-end. La fête bolchevique se terminera dimanche par une soirée perestroïka avec de l'électro-post-Soviet.