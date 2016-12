Bretagne : Quand les mairies demandent aux habitants d'emballer les cadeaux dans du papier journal

Tous les ans, on produit 20% de déchets en plus au mois de décembre. La communauté de commune du Pays des Abers a décidé de se mobiliser et demande aux habitants de faire des efforts.

Bien loin de la magie de Noël, les services de collecte des déchets se préparent à des jours compliqués. Le volume de nos poubelles augmente d'un coup au mois de décembre, on passe de 500 à 700 tonnes collectées du côté de Plouguerneau, dans le Nord-Finistère. Même si habituellement la Bretagne est championne du tri sélectif, les spécialistes du Pôle déchets expliquent également qu'au moment des fêtes, pris dans la ferveur du moment, on est moins attentif au tri sélectif et ça se retrouve dans nos poubelles.

Du papier journal ou des chutes de tapisserie

Alors pour éviter d'encombrer vos poubelles, soyez inventifs pour emballer les cadeaux ! Ludovic Blanchet s'occupe de la gestion des déchets dans le Pays des Abers, il suggère de "faire des emballages avec des journaux ou des magazines, et pourquoi pas des feuilles de papier usagées avec un dessin sur le recto ou des chutes de tapisserie. On peut tout imaginer, car d'une manière générale, les cadeaux c'est beaucoup d'emballages. Si on réutilise un papier qui a déjà servi, ça lui redonne une vie !"

Des guirlandes en mousse naturelle pour décorer le sapin

La Mairie de Plouguerneau ne s'arrête pas là et propose à ses habitants de s'essayer à un Noël plus "nature". Audrey Cousquer, l'adjointe en charge du développement durable, ne manque pas d'idées : "On peut créer des décorations avec des choses trouvées dans la nature, comme des guirlandes en mousse naturelle. On peut aussi faire un sapin avec des branches attachées les unes aux autres "

Les déchets du repas ne se mettent pas tous à la poubelle

Vous pouvez aussi mettre vos épluchures au compost, et trier les déchets alimentaires. Il ne faut pas jeter les huîtres ou les coquilles Saint-Jacques à la poubelle, mais aller les déposer dans les bacs réservés aux gravats dans les déchetteries.