Bretagne : un besoin pressant de toilettes publiques au Mont-Dol

La commune de Mont-Dol, dans la baie du Mont-Saint-Michel, aimerait se doter de toilettes publiques. Mais implanter des sanitaires sur un site classé comme remarquable s'avère être un parcours du combattant.

La commune de Mont-Dol, en Ille-et-Vilaine, aura-t-elle ses toilettes publiques ? La question peut faire sourire dans ce village situé dans la baie du mont st Michel. Mais c'est un débat très sérieux qui agite la vie locale en ce moment. Le conseil municipal vient de s'en saisir. Pour l'heure, il est impossible de construire des sanitaires sur un site classé et qui bénéficie du label "espace remarquable". Il s'agit du site du moulin du Tertre, le sommet du village et véritable écrin avec son moulin, son musée et ses maisons en granit. Plus de 6000 personnes s'y rendent chaque été.

Petit local et grand combat

Pourtant les sanitaires ne font que 7 mètres carrés. Mais en raison de son classement, aucune construction en dur n'est possible ou alors elle doit être démontable : jusqu'à preuve du contraire les WC en kit n'existent pas. Il existe actuellement des toilettes sommaires mais la mairie souhaite faire un local en dur, accessible aux personnes handicapées et qui se marie bien dans le paysage. L'architecte des Bâtiments de France est favorable mais il y a des obstacles. La ville doit déposer en préfecture un permis d'aménager qui nécessite une enquête publique et qui va se traduire par 8 mois d'instruction. Pour les toilettes il faut prévoir des travaux d'assainissement. Personne ne sait si on peut autoriser ce type de travaux sur un site jugé remarquable.

Le conseil municipal veut ses toilettes

Le conseil municipal de Mont-Dol ne peut plus attendre; il vient de voter le principe d'une étude de faisabilité en espérant pouvoir faire avancer le dossier et peut-être faire construire les toilettes pour l'été prochain.

Sur le Mont Dol, le moindre projet semble être un véritable exploit. Pour mettre une table d'orientation, il a fallu 40 ans de combat.