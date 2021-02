Bretagne : un gîte aux couleurs d'Harry Potter attire les Moldus

Êtes-vous plutôt Serpentard ou Gryffondor ? Vous pouvez choisir entre une chambre aux couleurs de ces deux maisons de Poudlard au Chemin de Traverse, un gîte spécial Harry Potter ouvert en décembre dernier à Malguénac près de Pontivy. A l'intérieur de cette maison pour 6 personnes, le Moldu se transforme instantanément en sorcier : on y trouve le balai de Quidditch d'Harry Potter, les potions du professeur Rogue, la carte du Maraudeur, des lutins de Cornouaille dans une cage ou des affiches pour la capture de Sirius Black.

Beaucoup d'objets chinés et de fait-main pour rendre l'atmosphère crédible - O Chemin de Traverse

Une Moldue tombée chez les sorciers depuis le début

Ce projet est né lors du premier confinement, raconte Irène Pina, la propriétaire du gîte. Celle qui a lu Harry Potter dès la parution des livres en 1997 est une fan absolue de l'univers de l'apprenti sorcier. Elle aime partager sa passion : "Dès que les gens passent la porte, ils sont transfigurés ! On voit les enfants courir partout dans le gîte, regarder toutes les décorations. Certains arrivent déjà costumés. C'est un vrai plaisir de voir que les gens sont heureux".

Sirius Black vous fixe dans le salon, aux côtés de votre lettre d'entrée à Poudlard - O Chemin de Traverse

"Ce n'est pas un parc d'attraction"

Cependant, Irène Pina cherche à garder l'authenticité de cette maison de 70m² : "Il y a beaucoup de choses créées par nous-même pour faire en sorte que la personne qui entre se retrouve dans une vraie maison de sorcier et non pas dans un magasin ! Il faut que ça ait l'air crédible", raconte cette ancienne professionnelle du tourisme. Ici, pas tellement de produits estampillés Harry Potter, "qui coûtent extrêmement chers", mais des créations originales comme des oreillers brodés, des reconstitutions ou des objets chinés ici et là dans des vide-greniers pour reproduire l'ambiance de Poudlard.

ECOUTEZ - Un voyage du côté du Chemin de Traverse Copier

Complet jusqu'à juin

Grâce au bouche à oreille et à une certaine couverture médiatique, le gîte du Chemin de Traverse, entouré par les vaches et la campagne, rencontre déjà un beau succès. "Nous sommes complets sur tous les week-ends et les vacances scolaires jusqu'à fin juin", admet la responsable, même si celle-ci dit ne pas chercher à tout prix la gloire. "Ce qui me fait plaisir, c'est vraiment de pouvoir apporter une petite étincelle magique aux familles et aux enfants, surtout dans ce contexte de Covid. Ça me fait chaud au cœur", répond-elle.

Pour profiter d'une nuit au Chemin de Traverse, comptez en moyenne entre 120 et 140 euros. Le site fait 70m² et peut accueillir 6 personnes.