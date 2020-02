Bretons et nés un 29 février : "pour les cartes de fidélité je dis que je suis née le 28 !"

Cette année, le mois de février compte 29 jours. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour ces femmes et ces hommes né(e)s un 29 février ça veut dire beaucoup et cela représenté surtout la possibilité de fêter leur anniversaire à la date effective de leur naissance. Une opportunité qui ne revient que tous les quatre ans. "Quand il n'y a pas de 29 février je fête mon anniversaire le 1er mars, mais ce n'est pas pareil," confie Mathieu, habitant de Saint-Brieuc.

"Moi je ne veux pas le faire le 28 février car j'estime que je n’étais pas encore née ce jour-là," confie de son côté Sophie une habitante de Merdrignac. A en croire Romain, un Rennais qui fête cette année ses 32 ans, cette situation est surtout compliquée à vivre pendant l'enfance. "On se fait chambrer, c'est pas ton anniversaire, t'as pas d'anniversaire et je passe sur les blagues sur notre âgée réel."

Les enfants du 29 février auraient-ils un don ?

Être né un 29 février ne serait pas si anodin. Le destin de Sophie, 36 ans, s'est joué à peu de chose. "Quand maman a accouché à 00h40, la sage-femme a demandé à ma mère si elle voulait qu'on inscrive 28 ou 29 mais elle sa souhaité garder le 29." Même chose pour Stéphanie, une habitante de Bignan. "De mon côté je crois que si cela s'était produit j'aurais choisi le 28 février parce que ce n'est pas toujours si facile à vivre et à accepter quand on est enfant." Parfois le paranormal s'en mêle. "Quand j'étais petite, ma grand-mère me disait souvent que je devais avoir un don. Il se disait que les enfants du 29 avaient un don. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas je n'ai pas encore trouvé le mien," s'amuse la secrétaire médicale.

Cécile habite Saint-Jacques-de-La-Lande. Elle fête cette année ses 24 ans. L'étudiante n'a jamais trop souffert de sa date de naissance mais elle l'oblige parfois à ruser. "Quand je suis dans un magasin et que je dois faire une carte de fidélité je donne toujours la date du 28 février. Je me dis que s'il y a une promo elle va sauter trois ans sur quatre..." sourit la jeune femme. Cécile a une seule frustration, ne pas avoir pu fêter sa majorité. "On ne peut pas fêter nos 18 ans. Je me suis rattrapé sur la vingtaine mais ce n'est pas vraiment pareil. On fait avec !"