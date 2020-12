Brexit le mécano poitevin fait le plein de pièces de Jaguar en urgence

Plus de 45 ans que Francis Trichet restaure et bichonne les belles anglaises

Cela fait plus de 45 ans maintenant que Francis Trichet a les mains dans le cambouis, et il est l'un des rares spécialistes français pour ne pas dire européen à avoir consacré sa vie professionnelle à la marque Jaguar. Aujourd'hui si les voitures de ses clients-collectionneurs viennent de toute l'Europe (et même des Etats-Unis) pour autant les pièces détachées elles, viennent de Grande Bretagne. En ce mois de décembre, le mécanicien de Buxerolles, près de Poitiers a fait le plein de pièces détachées, car avec le Brexit il s'attend à une hausse de la TVA de 20% plus une augmentation des droits de douane.