Brinon sur Sauldre : les touristes raffolent des bulles

Brinon-sur-Sauldre, France

Vincent Vermot des roches vient d'investir 200.000 euros (dont 65.000 euros de subventions du conseil régional) dans trois bulles d'un nouveau genre : des bulles disposant d'une armature. Elles sont donc plus rigides que les bulles habituelles qui tiennent grâce à la compression de l'air à l'intérieur. Ces bulles "révolutionnaires" offrent un accès un accès plus facile, et sont donc adaptées pour tous... On y entre par une porte, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment nouveau et ça améliore le confort. Il a fallu neuf mois de travail pour arriver au bon résultat : " Nous, on a rajouté des portes pour que les clients puissent rentrer et sortir à leur guise détaille Vincent Vermot des roches. Il n'y a plus de sas, pas très commode, il faut bien l'avouer. On a élaboré ces bulles en leur incorporant des armatures en métal, sans pour autant, gâcher le point de vue, sur le ciel notamment. Et ainsi, on n'a plus besoin de compresseur et on s'affranchit des coupures électriques, encore assez nombreuses en Sologne. On est allé en Chine pour trouver un fabriquant prêt à relever le défi."

La bulle James Bond, pour jouer aux aventuriers © Radio France - Michel Benoit

Et le succès est au rendez-vous : les weekends, les bulles sont réservées parfois un an à l'avance, malgré un prix assez élevé : environ 200 euros la nuit. Ces bulles offrent un espace de 40 m², tout confort : " On a même réussi à installer la climatisation alors qu'on est à plus de km de la maison. Vous avez un réfrigérateur, la machine à expresso, tout le luxe que vous pouvez retrouver dans une chambre d'un grand hôtel."

Les bulles installées en plein coeur de la forêt solognote offre une superficie de 40 m² © Radio France - Michel Benoit

Il a fallu enfouir 6,7 km de câbles électriques et 2,7 km de conduite d'eau. D'emblée, Vincent Vermot des roches a voulu jouer la carte du tourisme durable, il figure dans la plus haute catégorie du classement mondial green leader des nations unies : " On est en platine, le meilleur niveau. L'eau, c'est de l'eau de pluie qu'on récupère. ce sont des toilettes séches. Les produits d'entretien sont biologiques. On doit satisfaire à plus de 300 points de contrôle. On utilise aucun véhicule à moteur thermique."

Les touristes viennent pour découvrir le ciel étoilé © Radio France - Michel Benoit

Les touristes se déplacent en vélo sur le domaine. Des contraintes qui sont devenues des atouts : " les gens sont ravis. Une personne me disait ce matin qu'elle avait vu deux étoiles filantes dans la nuit. Elle ne connaissait pas la Sologne et a promis de revenir. 40 % de la clientèle provient de la grande région parisienne. "

Vincent Vermot des roches, propriétaire des Bulles de Sologne © Radio France - Michel Benoit

Vincent Vermot des roches s'est même lancé dans la commercialisation de ses propres bulles : il en installe une au Rwanda, dans le parc réservé à la protection des gorilles.