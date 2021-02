Brive : Horus et Hywell, deux chiens de la police municipale, reçoivent la médaille de la Ville

Ils ont rendu comme on dit de bons et loyaux services. Horus et Hywell ont reçu la médaille de la Ville de Brive. Une distinction qui est accordée pour la première fois à des animaux par la commune. Mais qui souligne le rôle de ces chiens dans la sécurité des habitants.

Horus, à gauche, et Hywell ont fait la fierté de leur maître respectif Grégoire Meugnier et Thomas Corbier. A travers les chiens ce sont aussi les agents de la brigade cynophile que la Ville honore

La mairie de Brive honore ses agents les plus méritants. Ce vendredi deux d'entre eux ont reçu la médaille de la Ville au cours d'une cérémonie très protocolaire. Ils s'appellent Horus et Hywell. Ce sont deux chiens, des bergers malinois, , les plus anciens de la brigade cynophile de la police municipale briviste. A 8 ans ils prennent leur retraite.

Horus blessé lors d'une arrestation

Horus et Hywell ont participé durant leur carrière, 6 ans pour Hywell et 5 pour Horus, a de nombreuses opérations notamment lors de perquisitions, de recherche de stupéfiants à la demande souvent de la police nationale ou de la gendarmerie. Parfois ils n'ont pas hésité à prendre des risques pour protéger leur maître par exemple. Lors d'une intervention Hywell, la seule femelle de la police municipale de Brive, a désarmé un homme notamment. Et Horus blessé en 2018 lors de l'arrestation d'un trafiquant de drogue garde encore des séquelles aux vertèbres. "Il a bien travaillé. Je suis fier de lui" souligne Grégoire, son maître.

Un symbole fort

"Ce sont des acteurs à nos côtés, ce sont des agents de la ville qui interviennent pour la sécurité et la sûreté de nos habitants" précise le maire Frédéric Soulier. Et d'ajouter : "On est dans le symbole mais le symbole qui est fort aussi par rapport au travail pour lequel ils se sont engagés et surtout pour les résultats qu'ils obtiennent". Horus et Hywell, qui restent la propriété de leur maître chien, ne quittent pas pour autant la police municipale explique Nicolas Braems de l'équipe cynophile : "On continuera à les faire travailler, enfin ! ce sera de la régalade comme on l'appelle, que le chien se fasse plaisir". Rien à voir avec leurs missions passées donc. L'équipe cynophile de Brive est composée de 4 agents et de leurs chiens . Horus et Hywell ont déjà leurs remplaçants, Oscar et Drax.