Brive : les prix s'envolent à la vente aux enchères des collections de Pierre Bellemare

Le succès de la vente aux enchères à Brive des collections de Pierre Bellemare. Les vins et objets d'art populaire qui étaient mis en vente ce vendredi se sont tous arrachés. La vente se poursuit ce samedi avec les livres, du mobilier et des objets d'art.

L'accès a la salle était certes limité en raison des règles de distanciation mais la trentaine de personnes présentes et celles qui enchérissaient via internet ne se sont pas privées ce vendredi, premier jour de la vente des incroyables collections de Pierre Bellemare. Ce premier jour était dédié aux vins le matin et aux objets d'arts populaires l'après-midi. Et ce sont autant les collections elles-mêmes que le souvenir de l'animateur qui ont attiré les acheteurs.

Cyrille venu de Périgueux s'est offert une bouteille de vin. Il ne la boira pas. C'est un souvenir. "C'est vrai que j'aimais bien le personnage" avoue-t-il. Christian et Marie-Josée ont fait mieux en venant exprès de la Charente pour trouver eux-aussi "un souvenir de Pierre Bellemare". Pour beaucoup d'autres le nom de l'animateur est surtout un plus pour les objets en vente. "C'est un critère de qualité" explique Jean-Michel de Brive qui souligne que Pierre Bellemare n'achetait que des choses en bon état, notamment les livres, et des objets toujours intéressants. Cette popularité toujours forte a fait grimper les prix selon Thomas Martinie. Exemple avec les vins qui ont rapporté 40.000 euros soit deux fois plus que prévu par le commissaire priseur. "Ça a fait monter les prix notamment sur les petits vins qui ont fait des prix qui sont au-dessus des cotes habituelles en vente aux enchères".

La vente se termine ce samedi avec le matin les enchères des livres et l'après-midi celles du mobilier et des objets d'art et de modélisme.