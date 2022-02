Brive : un sanglier repéré en plein centre-ville, un jeune homme légèrement blessé

Un sanglier blessé a fait irruption dimanche après-midi sur un parking de la gare de Brive. L'animal a été aperçu par plusieurs personnes et même blessé à la jambe un jeune homme avant d'être abattu.

Des sangliers sont aperçus dans des villes de plus en plus souvent en France(photo illustration)

C'est une scène somme toute inhabituelle qui s'est déroulée ce dimanche sur le parking longue durée de la gare de Brive. En début d'après-midi des passants ont aperçu là un sanglier. L'animal était blessé. Il venait d'être atteint de deux cartouches au cours d'une battue organisée non loin de là dans les bois par des chasseurs.

Un poids de 80kg

L'animal a blessé dans sa course folle un jeune homme de 25 ans non loin du parking. Celui-ci a été touché légèrement à une cheville et transporté au centre hospitalier. Un lieutenant de louveterie appelé à la rescousse a abattu le sanglier. Une belle bête : son poids a été estimé à 80 kg.