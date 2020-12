Bucky, le chien abandonné il y a un an à Trélissac a bien grandi !

Bucky était l'un des quatre chiots abandonnés sur le parking du centre commercial La Feuilleraie en décembre 2019 à Trélissac. Ils avaient été déposés dans un carton sur un caddie par un homme filmé par les caméras de vidéo surveillance. Ils étaient à peine âgés d'un mois et avaient passé plusieurs heures dehors. Trois d'entre eux avaient été amenés à la SPA et le dernier avait été recueilli par un des agents de sécurité. "Quand je l'ai vu ça a été le coup de foudre. J'ai su qu'il repartirait avec moi" se rappelle Romain, le propriétaire du chien. Le chiot recueilli par l'employé a bien grandi et est toujours élevé auprès de son maître et de sa compagne.

Bucky a été abandonné à l'âge d'un mois il y a un an. © Radio France - Romain

Un animal entouré d'amour

L'animal souffre cependant d'hyper-sensibilité "qui n'est pas une répercussion de l'abandon, c'est une maladie génétique" assure Romain. Bucky a donc un besoin constant d'être avec ses maîtres qui s'arrangent pour ne pas le laisser seul. Bucky porte son nom en référence au super-héros de Marvel a rejoint Captain, le chat de la famille.

Bucky est toujours avec Romain et sa compagne. © Radio France - Romain

Il a aussi retrouvé une de ses soeurs abandonnées qui a été adoptée par un ami proche de Romain. "On les a fait jouer ensemble, les deux chiens s'entendent bien" se réjouit-il.