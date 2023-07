Cher : Rêv'd'Ailes va vous faire décoller

C'est le même principe que les planeurs, sauf que le treuil ici est fixé à l'arrière d'un pick up qui roule sur quelques centaines de mètres. Un investissement de 10.000 euros grâce à une campagne de financement participatif sur KisskissBankBank en partenariat avec l'agence de tourisme du Cher. Le financement remonte à 2019, mais entre temps il y a eu le covid et la pénurie de matériaux : Rêv'd'ailes n'a reçu son treuil qu'au printemps dernier : " C'est une bobine libre qui va être asservie par un moteur hydaulique, décrit Xavier Bousquet, créateur et directeur de l'école. Quand le véhicule roule, le pilote gonfle sa voile, il est forcément attaché et dès que la voile est bien gonflée, on met de la tension en freinant la bobine et on peut monter jusqu'à 400-500 mètres avant de se décrocher."

Le treuil est placé à l'arrière d'un pick up © Radio France - Michel Benoit

Le pick up s'élance sur un chemin de terre ; vitesse constante de 40 km/h sur quelques centaines de mètres : " Je contrôle la tension avec une télécommande qui m'indique aussi la longueur de cable déroulée. Il faut que le parapentiste reste bien dans l'axe de la voiture, précise Xavier Bouquet. Quand ce sont des élèves, je les conseille par radio. Je vais augmenter la tension et le pilote gère son cap. Là, il est à environ 100 mètres de haut. Ensuite il va larguer et le rembobinage est automatique. Le cable reste suspendu à une hauteur d'une vingtaine de mètres. On fait demi-tour au bout du chemin et on peut revenir pour remorquer un nouveau parapentiste. C'est très simple, très rapide et sécurisant."

Prêt pour le départ ? © Radio France - Michel Benoit

Le parapentiste pourra alors profiter des ascendances souvent très favorables dans le Sancerrois : " On est gâté en thermiques, se réjouit Xavier Bouquet. Les conditions sont beaucoup moins extrêmes que dans le sud de la France ou en montagne comme dans les Pyrénées et les Alpes. On peut vraiment beaucoup voler durant la saison. Les élèves viennent beaucoup de Bourgogne, un peu de Région Parisienne et bien sûr du Centre Val-de-Loire. Notre record, c'est 319 km parcourus par un de nos pilotes en 2019. Il a aterri dans le bordelais. On peut vraiment voler très longtemps et monter à 1.800, voire 2.500 mètres sans problème."

le parapentiste a été largué, le treuil se rembobine automatiquement mais conitnue de planer à une ningtaine de mètres © Radio France - Michel Benoit

Il est possible de s'élancer aussi des caves de la mignonne à Sancerre et de Chavignol, mais sans câble : les seuls spots en Centre Val-de-Loire, avec à vos pieds, le magnifique panorama des monts du Sancerrois.