Le maire de Buhl et les habitants sont sidérés par cet acte : la tour Eiffel installée sur la place du marché, en hommage à Maurice Koechlin, le concepteur de la tour Eiffel a été volée ce week-end. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Tout le monde se demande qui a pu faire cela.

Buhl : la tour Eiffel en hommage à Maurice Koechlin volée, le maire et les habitants sidérés

Il ne reste plus que le socle sur la place du marché de Buhl

Les habitants et le maire de Buhl sont sidérés par ce qui s'est passé ce week-end. La tour Eiffel de trois mètres de hauteur, conçue et installée depuis 2003 sur la place du marché par deux habitants, en hommage à Maurice Koechlin, le concepteur de la tour Eiffel et enfant du pays, a disparu.

Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Dans la commune, tout le monde se demande qui a pu faire cela.

Une opération bien préparée

La disparition de la tour Eiffel de Buhl a été signalée par un habitant ce week-end qui promenait son chien samedi soir. une opération apparemment bien préparée : "Les verrous ont été ouverts. Comme c'était illuminé, ils avaient des pinces spéciales," constate l'adjointe au maire, Marianne Loewert.

La mairie de Buhl choquée par ce vol - Capture d'écran Facebook Mairie de Buhl

"Elle a été très bien déboulonnée et bien démontée. Elle a due être transportée avec une camionnette, parce qu'elle fait trois mètres de hauteur. C'est du travail très propre," renchérit Yves Coquelle, le maire de Buhl.

Pourquoi enlever le symbole de Buhl ?

Cette tour Eiffel était illuminé le soir et trônait sur la place du marché, en face de l'école Koechlin. "Les habitants choqués par cette situation m'envoient des mails pour lancer une souscription, pour remplacer l'emblème de notre commune," ajoute Yves Coquelle.

Est-ce l'effet du film Eiffel sorti il y a quelques semaines ? On avait alors beaucoup parlé de Maurice Koechlin; Il y a beaucoup d'interrogations en ce moment à Buhl, après ce vol.