[BUZZ] Clap de fin pour Yaouank, une appli anti-gaspi alimentaire et le projet Pocket Film Nature

La 19ème édition de Yaouank fait parler sur les réseaux sociaux

La 19ème édition de Yaouank à Rennes s'est achevée dimanche matin, après une nuit complète de fest-noz et de musique bretonne pour des milliers de festivaliers. Sur les réseaux sociaux, certains n'ont pas manqué de partager les temps forts, à commencer par la battle entre le bagad de Quimper et le bagad Cap Caval.

Mais le passage obligé, c'est bien entendu le parquet sur lequel les rondes se forment au gré des musiques. Yaouank, c'est avant tout le plus grand fest-noz de Bretagne. On vous a fait vivre l'événement à France Bleu Armorique :

A #Yaouank2017 on danse le fest noz jusqu'au petit matin pic.twitter.com/3mu17rPqy7 — FB Armorique (@bleuarmorique) November 18, 2017

Pourtant, pas facile d'évoquer correctement cette dernière nuit de festival sur les réseaux sociaux sans pouvoir y accoler un emoji de biniou : "Mais où sont les emojis bretons quand on a besoin d'eux ?" s'interroge ainsi la métropole de Rennes.

Too good to go, l'application anti-gaspi

Comment lutter contre le gaspillage alimentaire à la source, chez les commerçants ? La réponse réside peut-être dans la vente des produits fabriqués en trop à des prix imbattables. C'est ce que permet de faire l'application Too good to go qui permet par exemple d'acheter un sandwich à -50% chez votre boulanger, en fin de journée, si ce dernier n'a pas écoulé son stock. Il suffit pour cela que vous et votre commerçant soyez inscrits sur l'application. Vous pouvez alors réserver l'achat et l'enseigne vous donne une heure de passage à la boutique pour récupérer votre repas..

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets commence aujourd'hui ! L'occasion de lutter encore plus contre le gaspillage alimentaire avec nous et pour encore moins de déchet, n'hésite pas à prendre ton propre contenant lorsque tu vas récupérer ta portion 🌍 #zerodechetpic.twitter.com/G7Y9qh3p1Z — Too Good To Go FR (@TooGoodToGo_Fr) November 18, 2017

Pour le moment 40 commerçants sont partenaires à Rennes, et depuis juin 2016, plus de 5 000 repas ont pu être sauvés. En France, 37 villes sont partenaire de l'opération et plus de 400 000 utilisateurs ont pu en bénéficier depuis 1 an et demi. L'application existe dans six pays et a ainsi permis de sauver au total plus de deux millions de repas. Une vraie démarche anti gaspillage à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets..

Pocket Film Nature, réaliser un court-métrage pour sensibiliser sur le manque d'eau

C'est l'association Bretagne Vivante qui propose cette opération destinée aux jeunes de 13 à 18 ans pour sensibiliser aux problèmes de manque d'eau. Il s'agit de réaliser un "pocket film", c'est-à-dire un film tourné avec un portable ou une tablette par exemple, sans matériel professionnel, sur le thème : "l'eau, aqua ça sert".

Réaliser un pocket film sur l'eau, le nouveau projet de Bretagne Vivante à destination des 13-18 anshttps://t.co/o8wBoNukT6pic.twitter.com/Edfm5cvSB9 — Bretagne Vivante (@BretagneVivante) November 16, 2017

Tous les formats sont possibles : un film un documentaire, un film d'animation... Le tout doit durer maximum 3 min. Cette opération est destinée aux jeunes de 13 à 18 ans en groupe de 2 ou plus..

Une opération nécessaire pour Paskall Le Doeuff à l'initiative du projet étant donné la façon dont est représentée la nature : "soit on a des films exceptionnels mais coûteux sur une nature inaccessible, soit on est sur des images de nature hostile dans certaines émissions télé... Ce qu'on veut, c'est que les jeunes nous montrent que la nature nous entoure et qu'on peut avoir un regard bienveillant sur elle". Il est possible de s'inscrire en ligne dès maintenant. Vous avez jusqu'au 4 juin pour réaliser votre pocket film.. Tout le monde sera récompensé.