Bretagne, France

On commence avec la start-up rennaise Klaxoon qui lance le "Meeting Board"

En clair, ça veut dire "le tableau de réunion". C'est pas vraiment le tableau noir à craie que vous connaissez déjà, non là c'est un tableau numérique et mobile, que vous pouvez transporter facilement d'une salle de réunion à l'autre et qui permet à chacun d'envoyer ses notes, ses idées, instantanément sur l'écran.

Le "Meeting Board" vient d'être tout juste lancé au CES de Las Vegas, grand salon de l'électronique, en collaboration avec plusieurs géants numériques américains. L'idée est de rendre les réunions plus collaboratives et interactives. C'est ce que nous explique son PDG Matthieu Beucher : "L'idée c'est de permettre une union participative. Là, il y a juste besoin d'une prise électrique et on peut déplacer cet écran partout. C'est un écran tactile, où plus de 50 personnes peuvent se connecter en même temps sur la box si on veut faire un grand meeting commun. Au contraire, si on veut faire une conférence en comité plus intime, la "Meeting board" travaille toute seule, sans internet et vous pouvez vous mettre dans une salle sans internet".

Et le "Meeting Board" coûte 3.000 euros. Il n'est donc pas accessible qu'aux grands groupes mais aussi aux petites et moyennes entreprises. Klaxoon a déjà plusieurs centaines de "Meeting Board" en passe d'être commandés, grâce à son succès à Las Vegas. Une façon pour son PDG de montrer que oui, une start-up bretonne peut se frotter aux grands groupes américains.

La clinique Saint Yves à Rennes lance un appel aux dons

Cette clinique accueille les patients en réadaptation digestive et nutritionnelle ainsi que des patients en réadaptation cardio-vasculaire. C'est un établissement privé à but non lucratif, qui a besoin de financer ses nouveaux projets, comme le développement d'un service ambulatoire pour les malades en réadaptation digestive et nutritionnelle. C'est la deuxième campagne d'appels aux dons en 2 ans. Car ça devient indispensable pour son directeur Thibault Le Pallec : "On a mis en ligne la possibilité de faire un don avec sa carte bleue, ça peut faciliter les choses. Les gens ont juste à télécharger le document, de toute façon les choses se font le plus souvent sur internet donc c'était important de pouvoir proposer ça". Donc, pour faire vos dons, la clinique a créé un formulaire en ligne, pour donner sans bouger de chez soi. Il suffit simplement d'aller sur son site.

Et on fini avec cette découverte sur la plage de Fouesnant les Glénan

Une colonie de phoque est venu s'échouer sur les plages de cette ville côtière du Finistère. On vous rassure, ils ne se sont pas blessés. Ils sont juste venus se reposer sur cette petite plage bretonne. La ville de Fouesnant vous conseille de ne pas les toucher ou tenter de la remettre à l'eau, au risque de vous faire mordre. Si toutefois vous constatez, en allant les voir cet après midi, que l'un d'eux est un peu en difficulté, vous pouvez contactez Océanopolis au 02 98 34 40 51 ou envoyer une photo aux soigneurs par mail à soigneurs@oceanopolis.com