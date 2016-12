Buzz 2016 : une famille d'Enval remporte 40 millions d'euros à l'EuroMillions !

Il y a des actualités plus heureuses que d'autres. Celle-là aura au moins eu le mérite de procurer du bonheur à une famille installée à Enval dans le Puy-de-Dôme. Elle est devenue multimillionnaire en juin dernier. Le plus gros gain remporté à un jeu de hasard en Auvergne.

Le 24 juin 2016 : cette date a bouleversé la vie d'une famille auvergnate installée à Enval. Ce jour-là, le père de l'heureuse tribu a tenté sa chance. le jour de son anniversaire.Et c'est un véritable cadeau du ciel qui lui est tombé sur la tête. Un magot pesant près de 40 millions d'euros. Juste parce qu'il a coché quelques croix sur une grille d'EuroMillions. Elle a été validée au Mag Presse du centre commercial Leclerc.

harcelé de coups de fil pas toujours bien intentionnés - Denis Fournier, le gérant du Mag Presse d'Enval

Une grande émotion aussi pour le responsable Denis Fournier. Mais il n'en garde pas forcément un bon souvenir. Les semaines qui ont suivi ont été parfois difficiles à supporter. Des curieux aux imposteurs en passant par les mythomanes, le nombre de coups de fil à gérer au boulot comme à son domicile a été impressionnant. Et ce ne sont pas les deux bouteilles de champagne et les petits gâteaux offerts par les heureux gagnants qui l'ont aidé à mieux digérer cette période.

21e plus gros gain remporté en France

La famille avait annoncé que plusieurs millions seraient consacrés à des projets associatifs. Et qu'en attendant, ce serait vacances en famille, projet de voyage à l’étranger pour 2017, achat de maison ou d’appartement et travaux de rénovation. Les nouveaux millionnaires d'Enval ont accédé à la 21ème place des plus gros gains jamais remportés en France. C'est de loin la plus grosse somme remportée à une loterie dans le Puy-de-Dôme.