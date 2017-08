[BUZZ] Bénédicte et son job d'été de rêve, la première escale de l'Energy Observer et les supporters de Rennes dépités

Retour du Buzz Armorique ce lundi 28 août sur France Bleu Armorique. Chaque jour à 7h25 et 17h30, découvrez comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web et les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à partager vos infos connectées par mail (redac.bleuarmorique@radiofrance.com).

Le job d'été de rêve de Bénédicte

C'est la rentrée sur France Bleu Armorique mais on peut prolonger un peu les vacances en prenant des nouvelles de Bénédicte. Cette jeune étudiante en médecine à Brest a remporté fin juin le concours du job d'été de rêve en Bretagne. Pendant deux mois, elle a donc partagée son temps entre deux entreprises pour faire découvrir du matériel nautique made in Bretagne. Une aventure que la jeune femme de 21 ans a partagé sur le net, via des vidéos Youtube. On découvre qu'elle en a bien profité: à faire du bateau à Pléneuf-Val-André, du surf à Crozon ou encore du stand up paddle à l'île d'Arz.

Toutes les vidéos de Bénédicte sont à découvrir sur son vlog, son blog avec des vidéos.

L'Energy Observer est arrivé à Cherbourg

Le bateau autonome en énergie a quitté Saint-Malo, son port d'attache, vendredi pour un tour du monde de 6 ans. Avant de partir de Bretagne il a accueilli à bord le premier ministre Édouard Philippe et Nicolas Hulot. Désormais, on peut suivre le périple des deux créateurs du bateau Victorien Erussard et Jérôme Delafosse via internet notamment Facebook. On y découvre par exemple, l'arrivée de l'Energy Observer à Cherbourg.

L'Energy Observer reste à Cherbourg jusqu'au 3 septembre, avant de se rendre à Nantes.

Les supporters du Stade Rennais déçus et en colère

Rennes a encore perdu un match de ligue 1 de football samedi soir face à Toulouse. Au classement, les Rouge et Noir sont désormais 19ème, soit avant-dernier du championnat. Une catastrophe pour les supporters du Stade Rennais qui avaient espérer un meilleur début de saison. Ils font part de leur déception et de leur colère sur les réseaux sociaux.

C est la ligue 2 assurée !!!!! — Bebert Le Chat (@BebertLe) August 27, 2017

Il va falloir se reveiller les rennais.Christian revoit ta défense et secoue tes joueurs. — Le tartonnec (@Tarto35320) August 27, 2017

C'est pathétique — Kévin (@Sully04051994) August 26, 2017

Début de saison catastrophique c'est très très inquiétant — Laurent Brossault (@laurentb35) August 26, 2017

Prochain match du Stade Rennais, dimanche 10 septembre à 21h au Vélodrome face à l'OM.