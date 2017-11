[BUZZ] Benoit Costil qui chambre Antoine Griezmann, l'application "MemoiredHomme" du Souvenir Français et Yescapa

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, rendez-vous chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

Benoit Costil chambre Antoine Griezmann

L'ancien gardien du Stade Rennais se fait remarquer sur la toile. Benoit Costil a été appelé en Equipe de France pour les deux matchs amicaux des Bleus contre le Pays de Galle et l'Allemagne. L'ancien Rennais est donc depuis plusieurs jours à Clairefontaine pour préparer ces rencontres. Jeudi soir, une vidéo avec Benoit Costil a été publiée sur le compte Twitter de l'Equipe de France de foot. Le gardien y est de dos près à arrêter le ballon, en face c'est Antoine Griezmann qui frappe de la tête et qui marque. Benoit Costil lui lance alors "Bien joué Julien Doré". Pourquoi ? Parce que vous l'avez peut être remarqué, le joueur de foot et le chanteur partagent en ce moment un peu la même coupe de cheveux, avec les cheveux très long et blonds. La vidéo fait un carton sur le web. Même Julien Doré l'a apprécié et partagé sur son propre compte Twitter.

A la veille du 11 novembre, découverte d'une application pour géolocaliser les soldats "Morts pour la France"

L'application s'appelle "MémoiredHomme" et a été lancée par l'association Le Souvenir Français. Une application qui permet sur son smartphone de géolocaliser les tombes des soldats morts pour la France. L'association explique que ces tombes de soldats, surtout les plus anciennes comme celles datant de la Première Guerre Mondiale, sont menacées de disparition. Ces disparitions constituent une véritable « amputation de la mémoire » pour le Souvenir Français, qui a donc eu l'idée de cette application pour mettre en valeur ces tombes et surtout l'histoire de ces soldats comme des témoignages à la fois d'une histoire personnelle, mais aussi locale et nationale. Comment ça marche ? Une fois qu'on a téléchargé l'application "MemoiredHomme", on découvre les cimetières les plus proches de soi, puis pour chaque cimetière, les sépultures qui ont été répertoriées par l'association. En se plaçant alors devant la tombe, l'histoire du soldat est racontée, via un texte, des photos et des sons. Pour l'instant, seuls quelques cimetières sont accessibles via l'application notamment Le Père Lachaise à Paris ou celui de Jarny. Aucun donc en Bretagne mais d'ici dix ans, le Souvenir Français espère réunir l'ensemble des tombes des soldats morts pour la France dans son application.

Yescapa pour louer des camping car ou des caravanes entre particuliers

La plateforme Yescapa permet de trouver un véhicule pour partir en vacances ou en week-end Un mode de déplacement très en vogue en Bretagne. Actuellement, il y a 240 véhicules proposés par des particuliers et 3672 utilisateurs actifs en Bretagne. Stéphane et Nicole proposent par exemple leur camping-car Intégral à Ploërmel dans le Morbihan pour 90 euros par jour, mais il y a aussi le "combi" aménagé de Mathieu à Baud ou le fourgon de Joël à Saint-Brieuc pour 55 euros la nuit. Comme sur les sites de location, les utilisateurs laissent des commentaires et des notes. Plusieurs milliers de Bretons ont déjà été séduits.